Через стрес британський лікар продав усе майно та вирушив у подорож у кемпері (фото)

Після розлучення та емоційного вигорання на роботі британський лікар продав усе майно, купив кемпер і вирушив у подорож світом. Чоловік зізнався, що після пандемії COVID-19 професійне навантаження стало нестерпним.

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47-річний Гері Грант з Великої Британії повністю змінив своє життя після розлучення та виснаження на роботі. Він продав будинок, машину, меблі та переїхав у переобладнаний мікроавтобус, щоб подорожувати світом, повідомляє Mirror.

Колишній сімейний лікар, який працював у Національній службі охорони здоровʼя (NHS) з 2008 року, зізнався, що після пандемії COVID-19 навантаження стало нестерпним.

"Стрес від цього мене вб’є", – так він описав свої будні, які закінчувалися лише тоді, коли до його кабінету приходив прибиральник.

Після офіційного розлучення у 2021 році Грант мешкав один і виховував двох дітей шести та трьох років спільно з колишньою дружиною.

У грудні 2024 року британець вирішив кардинально змінити життя: залишив роботу, продав майже все своє майно та придбав кемпер.

За його словами, робота сімейного лікаря після пандемії стала "смішно важкою", а в умовах нестачі медиків доводилося брати на себе випадки, якими мали б займатися вузькі спеціалісти.

"Попит зростає водночас, коли нас у цій галузі стає менше", – додав він.

Фото: Mirror

Гері скоротив витрати до мінімуму: залишив лише одяг, фото та найнеобхідніше. Його нове житло – мікроавтобус без туалету, у якому він спить, їсть і подорожує.

"Я 47-річний чоловік, і я користуюся горщиком і душем у спортзалі", – жартує він.

Грант уже встиг показати дітям Бельгію, Люксембург, Німеччину, Францію, а самостійно відвідав Балі, Катар, Туреччину, Словаччину, Норвегію та навіть Східний Тимор. У планах – США, Мексика і Гватемала.

Свої пригоди Гері фіксує у TikTok під псевдонімом doctorbinfire. Одне з відео, де він п’є коктейль на пляжі Балі, зібрало понад 200 тисяч переглядів.

Як повідомляв Фокус, у США представлений компактний кемпер, спеціально створений для електромобілів. Він має сталеву раму із порошковим покриттям. Вага трейлера складає лише 1000 кг