Через стрес британський лікар продав усе майно та вирушив у подорож у кемпері (фото)
Після розлучення та емоційного вигорання на роботі британський лікар продав усе майно, купив кемпер і вирушив у подорож світом. Чоловік зізнався, що після пандемії COVID-19 професійне навантаження стало нестерпним.
47-річний Гері Грант з Великої Британії повністю змінив своє життя після розлучення та виснаження на роботі. Він продав будинок, машину, меблі та переїхав у переобладнаний мікроавтобус, щоб подорожувати світом, повідомляє Mirror.
Колишній сімейний лікар, який працював у Національній службі охорони здоровʼя (NHS) з 2008 року, зізнався, що після пандемії COVID-19 навантаження стало нестерпним.
"Стрес від цього мене вб’є", – так він описав свої будні, які закінчувалися лише тоді, коли до його кабінету приходив прибиральник.
Після офіційного розлучення у 2021 році Грант мешкав один і виховував двох дітей шести та трьох років спільно з колишньою дружиною.
У грудні 2024 року британець вирішив кардинально змінити життя: залишив роботу, продав майже все своє майно та придбав кемпер.
За його словами, робота сімейного лікаря після пандемії стала "смішно важкою", а в умовах нестачі медиків доводилося брати на себе випадки, якими мали б займатися вузькі спеціалісти.
"Попит зростає водночас, коли нас у цій галузі стає менше", – додав він.
Гері скоротив витрати до мінімуму: залишив лише одяг, фото та найнеобхідніше. Його нове житло – мікроавтобус без туалету, у якому він спить, їсть і подорожує.
"Я 47-річний чоловік, і я користуюся горщиком і душем у спортзалі", – жартує він.
Грант уже встиг показати дітям Бельгію, Люксембург, Німеччину, Францію, а самостійно відвідав Балі, Катар, Туреччину, Словаччину, Норвегію та навіть Східний Тимор. У планах – США, Мексика і Гватемала.
Свої пригоди Гері фіксує у TikTok під псевдонімом doctorbinfire. Одне з відео, де він п’є коктейль на пляжі Балі, зібрало понад 200 тисяч переглядів.
Як повідомляв Фокус, у США представлений компактний кемпер, спеціально створений для електромобілів. Він має сталеву раму із порошковим покриттям. Вага трейлера складає лише 1000 кг