Существует всего 30 штук: редкую игрушку супергероя продают на аукционе за солидную сумму (фото)

Британский аукционный дом Excalibur Auctions объявил о продаже редких игрушек, среди которых есть фигурка персонажа супергероя вселенной Marvel Халка 1979 года выпуска. Она является одной из всего 30 штук этой коллекции, которая сохранилась до наших дней.

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Очень растяжимую фигурку персонажа Marvel нарекли "одной из самых редких игрушек в мире", которую впервые продадут с молотка, сообщает Mirror.

Игрушечный Халк 1979 года Фото: Excalibur Auctions/PA

Excalibur Auctions сообщил, что эта игрушка — одна из всего лишь 30 оригинальных фигурок Халка 1979 года, которые до сих пор существуют. Ее изготовила известная компания Denys Fisher (1918-2002), игрушка сохранилась у первого владельца — мальчика, который в детстве умолял маму купить ему ее. Его мать имела знакомства на производстве Denys Fisher и смогла достать одну из первых моделей прямо с конвейера.

Ожидается, что эта ценная игрушка принесет до 5 тыс. фунтов (почти 295 тыс. грн) на аукционе позже в этом месяце. Она сохранила оригинальную упаковку, на клапане которой написано от руки "номер один". Фигурка также считается в идеальном состоянии ("mint condition"), ведь ее хранили подальше от света, в вертикальном положении в течение многих лет.

Приложение к игрушечному Халку Фото: Excalibur Auctions/PA

"Мы в восторге, что можем предложить приобрести одну из самых редких растягивающихся игрушек в мире. Ее никогда раньше не выставляли на продажу, а ее превосходное состояние и безупречное происхождение делают ее настоящим сокровищем для коллекционеров. Мы ожидаем интерес со всего мира", — сказал представитель аукционного дома Джонатан Тород.

Там добавляют, что фигурка сохранилась вместе с оригинальной инструкцией и со времени покупки в 1979 году ни разу не продавалась, ее никогда не трогали и ею не играли. Сама упаковка осталась ярко-желтой, без выгорания, а на самой игрушке сохранилась оригинальная меловая пыль, которую использовали на производстве.

Игрушечная фигурка супергероя Marvel 1979 года выпуска Фото: Excalibur Auctions/PA

Сама игрушка будет выставлена на аукционе Excalibur Auctions во время события Vintage Toys Diecast Models & Model Railways, которое состоится 26 июля. По предварительным оценкам, стартовая цена за экземпляр будет колебаться от 3 до 5 тысяч фунтов.

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