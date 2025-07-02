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МирФан

Особая ставка: украинка купила ветку граба на аукционе за 1550 грн

Ветку граба продали за 1550 грн на аукционе на Тернопольщине
В Тернопольской области купили на аукционе ветку граба | Фото: Flickr / Peter O'Connor

В Тернопольской области на государственном аукционе купили за 1 550 грн ветку граба. До этого ее конфисковали у должника по решению суда.

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Лот был выставлен на аукционе государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины. Победитель был объявлен вечером 30 июня.

В описании лота указано, ствол дерева породы "Граб" был имуществом должника, конфискованным по решению Бережанского районного суда Тернопольской области.

Конфискованная ветка граба была выставлена на аукцион
ГП "СЕТАМ" выставила на аукцион ствол граба, конфискованный за долги
Фото: СЕТАМ

Заявку на участие в аукционе подавал 31 человек, пятерых участников отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса. Торги начались в 9:00 со стартовой цены 90 грн. За время торгов цена лота выросла более чем в 17 раз при том, что минимальный шаг аукциона составлял 4,5 грн. В 19:15 с особой ставкой 1 550 грн победительницей и владелицей ствола граба стала Ирина Антоняк.

Отметим, особая ставка — это невидимая для других максимальная цена, которую участник готов предложить за лот. Ее можно сделать один раз в любой момент торгов. Если после завершения аукциона особая ставка оказывается наибольшей, она приносит участнику победу.

Ветвь граба на аукционе купила Ирина Антоняк
На аукционе со ставкой 1 550 грн победила Ирина Антоняк
Фото: скриншот

Государственная исполнительная служба в Тернопольской области выставила на аукцион конфискованную у должника ветку дерева 20 июня.

Для чего могли купить ветку граба на аукционе

Дрова граба, принадлежащие семейству березовых, по теплоотдаче считаются один из лучших вариантов твердого топлива и уступают лишь каменному углю. Кроме того, древесина граба отличается высокой устойчивостью и плотностью. Ее используют для изготовления деталей машин, спортивных орудий, разделочных досок, деталей музыкальных инструментов и даже воздушных винтов для моделей поршневых самолетов. Также из граба можно делать паркет для помещений с невысокой влажностью.

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