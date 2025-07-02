Особая ставка: украинка купила ветку граба на аукционе за 1550 грн

В Тернопольской области на государственном аукционе купили за 1 550 грн ветку граба. До этого ее конфисковали у должника по решению суда.

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Лот был выставлен на аукционе государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины. Победитель был объявлен вечером 30 июня.

В описании лота указано, ствол дерева породы "Граб" был имуществом должника, конфискованным по решению Бережанского районного суда Тернопольской области.

ГП "СЕТАМ" выставила на аукцион ствол граба, конфискованный за долги Фото: СЕТАМ

Заявку на участие в аукционе подавал 31 человек, пятерых участников отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса. Торги начались в 9:00 со стартовой цены 90 грн. За время торгов цена лота выросла более чем в 17 раз при том, что минимальный шаг аукциона составлял 4,5 грн. В 19:15 с особой ставкой 1 550 грн победительницей и владелицей ствола граба стала Ирина Антоняк.

Отметим, особая ставка — это невидимая для других максимальная цена, которую участник готов предложить за лот. Ее можно сделать один раз в любой момент торгов. Если после завершения аукциона особая ставка оказывается наибольшей, она приносит участнику победу.

На аукционе со ставкой 1 550 грн победила Ирина Антоняк Фото: скриншот

Государственная исполнительная служба в Тернопольской области выставила на аукцион конфискованную у должника ветку дерева 20 июня.

Для чего могли купить ветку граба на аукционе

Дрова граба, принадлежащие семейству березовых, по теплоотдаче считаются один из лучших вариантов твердого топлива и уступают лишь каменному углю. Кроме того, древесина граба отличается высокой устойчивостью и плотностью. Ее используют для изготовления деталей машин, спортивных орудий, разделочных досок, деталей музыкальных инструментов и даже воздушных винтов для моделей поршневых самолетов. Также из граба можно делать паркет для помещений с невысокой влажностью.

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