Особлива ставка: українка купила гілку граба на аукціоні за 1550 грн

В Тернопільській області на державному аукціоні купили за 1 550 грн гілку граба. До того її конфіскували у боржника за рішенням суду.

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Лот був виставлений на аукціоні державного підприємства "СЕТАМ" Міністерства юстиції України. Переможця було оголошено ввечері 30 червня.

В описі лота зазначено, стовбур дерева породи "Граб" був майном боржника, конфіскованим за рішенням Бережанського районного суду Тернопільської області.

ДП "СЕТАМ" виставила на аукціон стовбур граба, конфіскований за борги Фото: СЕТАМ

Заявку на участь в аукціоні подавала 31 людина, п'ятьох учасників відхилили через несплату гарантійного внеску. Торги почалися о 9:00 зі стартової ціни 90 грн. За час торгів ціна лота зросла у понад 17 разів при тому, що мінімальний крок аукціону складав 4,5 грн. О 19:15 з особливою ставкою 1 550 грн переможницею та власницею стовбура граба стала Ірина Антоняк.

Зазначимо, особлива ставка — це невидима для інших максимальна ціна, яку учасник готовий запропонувати за лот. Її можна зробити один раз у будь-який момент торгів. Якщо після завершення аукціону особлива ставка виявляється найбільшою, вона приносить учаснику перемогу.

На аукціоні зі ставкою 1 550 грн перемогла Ірина Антоняк Фото: скриншот

Державна виконавча служба в Тернопільській області виставила на аукціон конфісковану у боржника гілку дерева 20 червня.

Для чого могли купити гілку граба на аукціоні

Дрова граба, що належать сімейству березових, за тепловіддачею вважаються один із кращих варіантів твердого палива та поступаються лише кам'яному вугіллю. Крім того, деревина граба відрізняється високою стійкістю та щільністю. Її використовують для виготовлення деталей машин, спортивних знарядь, обробних дощок, деталей музичних інструментів і навіть повітряних гвинтів для моделей поршневих літаків. Також з граба можна робити паркет для приміщень з невисокою вологістю.

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