За ціною квартири: в Україні виставили на продаж літак-амфібію (фото)

У Києві продається тримісний літак-амфібія Aeroprakt A-24, який може злітати та сідати на воді. Власник просить за нього 46 900 євро (2 171 470 грн за актуальним курсом).

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Оголошення з'явилося 21 квітня на сайті OLX.

Літальний апарат 2004 року випуску має 200 годин нальоту. Власник придбав його у 2019 році.

Aeroprakt A-24 продається на сайті оголошень в Україні Фото: OLX

У літаку можуть вміститися пілот і двоє пасажирів. За словами автора оголошення, у ньому встановлено новий двигун Rotax 912uls, а також радіатор охолодження збільшеного об'єму, який покращує тепловий режим під час польотів з води.

Aeroprakt A-24 може злітати та сідати на воді Фото: OLX

У комплект до літака також ідуть італійський компресор, що збільшує потужність до 135 кінських сил, і kit-набір.

Приладова панель літака-амфібії Aeroprakt A-24 Фото: OLX

Від літака від'єднали крила, щоб підготувати його до транспортування після продажу.

Від Aeroprakt A-24 від'єднали крила для транспортування Фото: OLX

Нагадаємо, 13 травня Фокус писав про оголошення про продаж "Волги" ГАЗ-31013 з пробігом 280 км, яке виставили в Естонії. Такі автомобілі з 1960-х років виготовляли для КДБ та супроводу урядових кортежів.

17 травня таблоїд Bild з посиланням на звіт іспанської комісії з розслідування авіакатастроф CIAIAC писав про літак, який летів без обох пілотів з 200 пасажирами на борту протягом 10 хвилин.

У квітня Фокус писав, що на OLX виставили оголошення про продаж ядерної зброї, яка нібито дісталася автору у спадок від діда. В оголошенні була виставлена ціна 2 мільйони, проте без указання валюти, та використано фото російського ракетного комплексу стратегічного призначення РТ-2ПМ2 "Тополь-М".