Літак з майже 200 пасажирів на борту 10 хвилин летів без обох пілотів: що сталося

Літак авіакомпанії Lufthansa прямував з Франкфурта до Севільї, але був змушений сісти у Мадриді через форс-мажор. Проблема полягала у тому, що 199 пасажирів і 6 членів екіпажу залишились на борту, за штурвалом якого нікого не було.

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Деталі інциденту 17 травня розкрили у Bild з посиланням на звіт іспанської комісії з розслідування авіакатастроф CIAIAC.

17 лютого 2024 року літак Lufthansa Airbus вилетів з аеропорту Франкфурта-на-Майні. Він прямував до Іспанії, на борту перебували 199 пасажирів та 6 членів екіпажу. О 10:31 ранку один з пілотів вийшов з кабіни, щоб сходити у вбиральню. Згодом капітан розповів, що другий пілот здавався йому здоровим і уважним.

Однак буквально за кілька секунд диктофон зафіксував "підозрілі звуки". Очевидно, 38-річний другий пілот знепритомнів. Система зафіксувала, що тиск на педалі посилився, були активовані різні перемикачі й відбулася зміна напрямку руху. Усі ці зміни були пов’язані з обм’яклим тілом, а не стороннім втручанням. Завдяки роботі автопілота літак повернув на потрібний курс.

Через 8 хвилин капітан зібрався повертатися у кабіну, але двері відчинити не зміг. У звіті зазначили, що двері завжди зачинені задля безпеки й для того, щоб потрапити всередину, потрібно ввести код доступу. Введення коду створює звуковий сигнал, який повідомляє пілотів про те, що хтось хоче увійти на льотну палубу. Тоді екіпаж має надати дозвіл і розблокувати двері за допомогою перемикача.

Однак у тому випадку другий пілот був непритомним, тож п’ять спроб зайти у кабіну закінчились невдачею. О 10:42 екіпаж ініціював екстрену процедуру. Однак на той час пілот вже прийшов до тями й відчинив двері зсередини вручну. Командир взяв керування на себе й ухвалив рішення про екстрену посадку в аеропорту Мадрида.

Другий пілот, як повідомляється, був "блідий, спітнілий і дивно рухався". Лікар, який був присутній на борту, піклувався про чоловіка, поки не передав пацієнта в руки рятувальників. Драма ніби в кіно на висоті 10 700 метрів не призвела до фатальних наслідків.

Згодом було встановлено, що "раптова і важка недієздатність" була симптомом неврологічного захворювання, яке не виявили під час обстежень пілота. Сам він також скарг на здоров’я не мав. Комісія дійшла висновку, що буде корисно, якщо у випадку, якщо один з пілотів залишає кабіну, з іншим залишається уповноважена особа.

Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA рекомендувало авіакомпаніям провести переоцінку правил безпеки ще у 2015 році. Тоді після катастрофи Germanwings пропонували, щоб у кабіні завжди були присутні двоє. Тепер CIAIAC відновив цю вимогу.

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