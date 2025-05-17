"Подорож усього життя" перетворилася на кошмар: туристи розповіли, як втратили гроші

Сотні клієнтів залишилися без оплачених турів і надії на відпустку після несподіваного закриття австралійської туристичної компанії Traveldream. Загальний збиток може перевищити мільйон доларів.

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Про це пише ABC News.

Traveldream, колись популярна онлайн-компанія з Мельбурна (Австралія), несподівано припинила діяльність, залишивши туристів з анульованими турами й фінансовими втратами. Експерти попереджають: не варто довіряти неакредитованим агентствам.

Сотні клієнтів опинилися в невизначеності після того, як австралійська туристична компанія раптово закрилася, залишивши за собою неоплачені тури, круїзи, що не відбулися, і багатотисячні борги. Загальна сума збитків може перевищити 1 мільйон доларів.

Компанія донедавна продавала авіаквитки, круїзи та туристичні пакети за зниженими цінами. Однак у квітні 2025 року Traveldream було переведено під зовнішнє управління, і це стало шоком для клієнтів, які вже оплатили поїздки.

"Подорож усього життя" перетворилася на кошмар

Однією з постраждалих стала Донна Ламберт, медсестра з Квінсленда, яка разом із чоловіком запланувала "поїздку всього життя" вартістю майже 19 000 доларів.

Після смерті брата вона вирішила щороку вирушати в масштабну подорож. Але коли настав час летіти, з'ясувалося, що оплачено було лише міжнародні авіаквитки, а круїз Аляскою, готелі та екскурсії так і не було заброньовано.

Донна Ламберт та її чоловік Воррен Бенкс втратили тисячі доларів Фото: ABC

"Я була повністю розчавлена. Я зробила все правильно — купила страховку, дотримувалася порад. І все одно все пропало", — розповіла вона журналістам.

Пенсіонери втратили $12,000

Схожа історія сталася з подружжям Бротон із Сіднея, яке збиралося відзначити 70-річчя Віки Бротон подорожжю Північною Америкою.

Кріс і Вікі Бротон заплатили 12 000 доларів зі своєї кишені Фото: ABC News

Але замість захопливих краєвидів Єллоустона і круїзу Аляскою вони втратили понад $12,000, страховка не покрила збитки від банкрутства агентства.

"Ніхто не зв'язався з нами. Це просто удар під дих", — каже Кріс Бротон.

Компанія не мала акредитації з 2020 року

Ситуація викликала хвилю обурення в соцмережах. Закрита група постраждалих клієнтів у Facebook налічує вже понад 150 учасників. Адміністратор Білл Карагеозіс повідомив, що до компанії звернулися щонайменше 75 клієнтів, але це число продовжує зростати.

Австралійська асоціація туристичної індустрії (ATIA) заявила, що Traveldream не мала акредитації з 2020 року.

"Вони не надали потрібної інформації для акредитації, і ми їх виключили", — пояснив генеральний директор ATIA Дін Лонг.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим у польоті й що буде, якщо цього не зробити. За словами експерта з польотів Гері Кокса, невимкнений телефон не призведе до катастрофи, але може викликати перешкоди в гарнітурах пілотів.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.