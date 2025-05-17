"Путешествие всей жизни" превратилось в кошмар: туристы рассказали, как лишились денег
Сотни клиентов остались без оплаченных туров и надежды на отпуск после неожиданного закрытия австралийской туристической компании Traveldream. Общий ущерб может превысить миллион долларов.
Об этом пишет ABC News.
Traveldream, некогда популярная онлайн-компания из Мельбурна (Австралия), неожиданно прекратила деятельность, оставив туристов с аннулированными турами и финансовыми потерями. Эксперты предупреждают: не стоит доверять неаккредитованным агентствам.
Сотни клиентов оказались в неопределенности после того, как австралийская туристическая компания внезапно закрылась, оставив за собой неоплаченные туры, несостоявшиеся круизы и многотысячные долги. Общая сумма ущерба может превысить 1 миллион долларов.
Компания до недавнего времени продавала авиабилеты, круизы и туристические пакеты по сниженным ценам. Однако в апреле 2025 года Traveldream была переведена под внешнее управление, и это стало шоком для клиентов, которые уже оплатили поездки.
"Путешествие всей жизни" превратилось в кошмар
Одной из пострадавших стала Донна Ламберт, медсестра из Квинсленда, которая вместе с мужем запланировала "поездку всей жизни" стоимостью почти 19 000 долларов.
После смерти брата она решила каждый год отправляться в масштабное путешествие. Но когда пришло время лететь, выяснилось, что оплачены были лишь международные авиабилеты, а круиз по Аляске, отели и экскурсии так и не были забронированы.
"Я была полностью раздавлена. Я сделала все правильно — купила страховку, следовала советам. И все равно все пропало", — рассказала она журналистам.
Пенсионеры потеряли $12,000
Схожая история произошла с супругами Бротон из Сиднея, которые собирались отметить 70-летие Вики Бротон путешествием по Северной Америке.
Но вместо захватывающих видов Йеллоустона и круиза по Аляске они лишились более $12,000, страховка не покрыла убытки от банкротства агентства.
"Никто не связался с нами. Это просто удар под дых", — говорит Крис Бротон.
Компания не имела аккредитации с 2020 года
Ситуация вызвала волну возмущения в соцсетях. Закрытая группа пострадавших клиентов в Facebook насчитывает уже более 150 участников. Управляющий внешний администратор Билл Карагеозис сообщил, что к компании обратились как минимум 75 клиентов, но это число продолжает расти.
Австралийская ассоциация туристической индустрии (ATIA) заявила, что Traveldream не имела аккредитации с 2020 года.
"Они не предоставили нужную информацию для аккредитации, и мы их исключили", — пояснил генеральный директор ATIA Дин Лонг.
Ранее Фокус сообщал, что пилот рассказал, зачем включать авиарежим в полете и что будет, если этого не сделать. По словам эксперта по полетам Гэри Кокса, невыключенный телефон не приведет к катастрофе, но может вызвать помехи в гарнитурах пилотов.
Также стало известно, что турист произнес "запрещенное" слово на борту круизного лайнера. Один из пассажиров круиза Royal Caribbean случайно произнес "Титаник", и этим вызвал настоящую панику среди отдыхающих.