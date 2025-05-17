"Путешествие всей жизни" превратилось в кошмар: туристы рассказали, как лишились денег

Сотни клиентов остались без оплаченных туров и надежды на отпуск после неожиданного закрытия австралийской туристической компании Traveldream. Общий ущерб может превысить миллион долларов.

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Об этом пишет ABC News.

Traveldream, некогда популярная онлайн-компания из Мельбурна (Австралия), неожиданно прекратила деятельность, оставив туристов с аннулированными турами и финансовыми потерями. Эксперты предупреждают: не стоит доверять неаккредитованным агентствам.

Сотни клиентов оказались в неопределенности после того, как австралийская туристическая компания внезапно закрылась, оставив за собой неоплаченные туры, несостоявшиеся круизы и многотысячные долги. Общая сумма ущерба может превысить 1 миллион долларов.

Компания до недавнего времени продавала авиабилеты, круизы и туристические пакеты по сниженным ценам. Однако в апреле 2025 года Traveldream была переведена под внешнее управление, и это стало шоком для клиентов, которые уже оплатили поездки.

"Путешествие всей жизни" превратилось в кошмар

Одной из пострадавших стала Донна Ламберт, медсестра из Квинсленда, которая вместе с мужем запланировала "поездку всей жизни" стоимостью почти 19 000 долларов.

После смерти брата она решила каждый год отправляться в масштабное путешествие. Но когда пришло время лететь, выяснилось, что оплачены были лишь международные авиабилеты, а круиз по Аляске, отели и экскурсии так и не были забронированы.

Донна Ламберт и ее муж Уоррен Бэнкс потеряли тысячи долларов Фото: ABC

"Я была полностью раздавлена. Я сделала все правильно — купила страховку, следовала советам. И все равно все пропало", — рассказала она журналистам.

Пенсионеры потеряли $12,000

Схожая история произошла с супругами Бротон из Сиднея, которые собирались отметить 70-летие Вики Бротон путешествием по Северной Америке.

Крис и Вики Бротон заплатили 12 000 долларов из своего кармана Фото: ABC News

Но вместо захватывающих видов Йеллоустона и круиза по Аляске они лишились более $12,000, страховка не покрыла убытки от банкротства агентства.

"Никто не связался с нами. Это просто удар под дых", — говорит Крис Бротон.

Компания не имела аккредитации с 2020 года

Ситуация вызвала волну возмущения в соцсетях. Закрытая группа пострадавших клиентов в Facebook насчитывает уже более 150 участников. Управляющий внешний администратор Билл Карагеозис сообщил, что к компании обратились как минимум 75 клиентов, но это число продолжает расти.

Австралийская ассоциация туристической индустрии (ATIA) заявила, что Traveldream не имела аккредитации с 2020 года.

"Они не предоставили нужную информацию для аккредитации, и мы их исключили", — пояснил генеральный директор ATIA Дин Лонг.

Ранее Фокус сообщал, что пилот рассказал, зачем включать авиарежим в полете и что будет, если этого не сделать. По словам эксперта по полетам Гэри Кокса, невыключенный телефон не приведет к катастрофе, но может вызвать помехи в гарнитурах пилотов.

Также стало известно, что турист произнес "запрещенное" слово на борту круизного лайнера. Один из пассажиров круиза Royal Caribbean случайно произнес "Титаник", и этим вызвал настоящую панику среди отдыхающих.