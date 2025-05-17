Самолет с почти 200 пассажирами на борту 10 минут летел без обоих пилотов: что произошло

Самолет авиакомпании Lufthansa направлялся из Франкфурта в Севилью, но был вынужден сесть в Мадриде из-за форс-мажора. Проблема заключалась в том, что 199 пассажиров и 6 членов экипажа остались на борту, за штурвалом которого никого не было.

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Детали инцидента 17 мая раскрыли в Bild со ссылкой на отчет испанской комиссии по расследованию авиакатастроф CIAIAC.

17 февраля 2024 года самолет Lufthansa Airbus вылетел из аэропорта Франкфурта-на-Майне. Он направлялся в Испанию, на борту находились 199 пассажиров и 6 членов экипажа. В 10:31 утра один из пилотов вышел из кабины, чтобы сходить в туалет. Впоследствии капитан рассказал, что второй пилот казался ему здоровым и внимательным.

Однако буквально через несколько секунд диктофон зафиксировал "подозрительные звуки". Очевидно, 38-летний второй пилот потерял сознание, став жертвой нападения. Система зафиксировала, что давление на педали усилилось, были активированы различные переключатели и произошло изменение направления движения. Все эти изменения были связаны с окоченевшим телом, а не посторонним вмешательством. Благодаря работе автопилота самолет вернулся на нужный курс.

Через 8 минут капитан собрался возвращаться в кабину, но дверь открыть не смог. В отчете отметили, что двери всегда закрыты в целях безопасности и для того, чтобы попасть внутрь, нужно ввести код доступа. Введение кода создает звуковой сигнал, который сообщает пилотам о том, что кто-то хочет войти на летную палубу. Тогда экипаж должен дать разрешение и разблокировать дверь с помощью переключателя.

Однако в том случае второй пилот был без сознания, поэтому пять попыток зайти в кабину закончились неудачей. В 10:42 экипаж инициировал экстренную процедуру. Однако к тому времени пилот уже пришел в себя и открыл дверь изнутри вручную. Командир взял управление на себя и принял решение об экстренной посадке в аэропорту Мадрида.

Второй пилот, как сообщается, был "бледный, потный и странно двигался". Врач, который присутствовал на борту, заботился о мужчине, пока не передал пациента в руки спасателей. Драма будто в кино на высоте 10 700 метров не привела к фатальным последствиям.

Впоследствии было установлено, что "внезапная и тяжелая недееспособность" была симптомом неврологического заболевания, которое не обнаружили во время обследований пилота. Сам он также жалоб на здоровье не имел. Комиссия пришла к выводу, что будет полезно, если в случае, если один из пилотов покидает кабину, с другим остается уполномоченное лицо.

Европейское агентство по авиационной безопасности EASA рекомендовало авиакомпаниям провести переоценку правил безопасности еще в 2015 году. Тогда после катастрофы Germanwings предлагали, чтобы в кабине всегда присутствовали двое. Теперь CIAIAC возобновил это требование.

Напомним, сотни туристов остались без денег и оплаченных путешествий из-за неожиданного закрытия австралийской компании. Общий ущерб может достигать более миллиона долларов.

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