По цене квартиры: в Украине выставили на продажу самолет-амфибию (фото)

В Киеве продается трехместный самолет-амфибия Aeroprakt A-24, который может взлетать и садиться на воде. Владелец просит за него 46 900 евро (2 171 470 грн по актуальному курсу).

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Объявление появилось 21 апреля на сайте OLX.

Летательный аппарат 2004 года выпуска имеет 200 часов налета. Владелец приобрел его в 2019 году.

Aeroprakt A-24 продается на сайте объявлений в Украине Фото: OLX

В самолете могут уместиться пилот и двое пассажиров. По словам автора объявления, в нем установлен новый двигатель Rotax 912uls, а также радиатор охлаждения увеличенного объема, который улучшает тепловой режим во время полетов с воды.

Aeroprakt A-24 может взлетать и садиться на воде Фото: OLX

В комплект к самолету также идут итальянский компрессор, увеличивающий мощность до 135 лошадиных сил, и kit-набор.

Приборная панель самолета-амфибии Aeroprakt A-24 Фото: OLX

От самолета отсоединили крылья, чтобы подготовить его к транспортировке после продажи.

От Aeroprakt A-24 отсоединили крылья для транспортировки Фото: OLX

Напомним, 13 мая Фокус писал об объявлении о продаже "Волги" ГАЗ-31013 с пробегом 280 км, которое выставили в Эстонии. Такие автомобили с 1960-х годов изготавливали для КГБ и сопровождения правительственных кортежей.

17 мая таблоид Bild со ссылкой на отчет испанской комиссии по расследованию авиакатастроф CIAIAC писал о самолете, который летел без обоих пилотов с 200 пассажирами на борту в течение 10 минут.

В апреле Фокус писал, что на OLX выставили объявление о продаже ядерного оружия, которое якобы досталось автору в наследство от деда. В объявлении была выставлена цена 2 миллиона, однако без указания валюты, и использовано фото российского ракетного комплекса стратегического назначения РТ-2ПМ2 "Тополь-М".