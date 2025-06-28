Квіткову сукню принцеси Діани продали за понад 500 тисяч доларів: чому річ стала особливою для людей

Квіткова сукня, що належала принцесі Діані, була виставлена на аукціон разом із ще понад 100 речами у четвер, 26 червня, у Каліфорнії, і її вдалося продати за 520 тисяч доларів. Ця сукня Діани стала особливою, сама принцеса вдягала її на виходи перед публікою неодноразово.

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Саме цю квіткову сукню принцеса Діана демонструвала кілька разів не публіці у період з 1988 по 1992 роки. В тому числі у цій сукні принцеса була під час офіційних візитів до Іспанії та Нігерії, пише видання CNN.

Багатомільйонні торги, що отримали назву "Стиль принцеси Діани та королівська колекція", відбулися у The Peninsula Beverly Hills, Каліфорнія. Там, окрім квіткової сукні, були представлені також капелюшки, сумочки і взуття. Окрім того, учасникам аукціону пропонували придбати ескізи та рукописні листи принцеси Діани.

Однак саме квіткова сукня привернула чи не найбільше уваги. Річ у тому, що сама принцеса Діана назвала її "сукнею турботи", оскільки її яскраві кольори допомагали заспокоїти хворих пацієнтів.

Які речі принцеси Діани продали на аукціоні

"Турботливу сукню" принцеси Діани було виготовлено в елітному британському ательє Bellville Sassoon. Вона стала одним із 10 лотів, що продали на аукціоні за шестизначні суми. Серед найдорожчих лотів також були наступні:

сукня-пальто, створена Кетрін Вокер, що продали за 455 тисяч доларів;

кремова шовкова вечірня сукня, також створена Кетрін Вокер і яка теж пішла з-під молотка за 455 тисяч доларів;

сумка Dior з овечої шкіри, подарована колишньою першою леді Франції Бернадетт Ширак, що продали за 325 тисяч доларів.

Аукціонний дім Julien's Auctions високо оцінив подію, на якій виставили на продаж з-під молотка стільки речей принцеси Діани. Там заявили, що це "найбільша колекція" королівської моди, яка коли-небудь в історії виставлялася на аукціон.

Зазначається, що також на аукціоні були представлені предмети, що належать членам британської королівської родини, зокрема герцогу та герцогині Віндзорським, королеві Єлизаветі II та королеві-матері. Деякі із цих експонатів датуються ще XIX століттям.

Частину вторгованих коштів планують передати Muscular Dystrophy UK — британській благодійній організації.

Нагадаємо, 21 червня видання Express розповіло, які непристойні подарунки дарувала принцеса Діана своїм дітям.

Також раніше у Glamour повідомили, чому принцеса Діана завжди притискала клатч до грудей.