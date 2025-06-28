Цветочное платье принцессы Дианы продали за более 500 тысяч долларов: почему вещь стала особенной для людей

Цветочное платье, принадлежавшее принцессе Диане, было выставлено на аукцион вместе с еще более 100 вещами в четверг, 26 июня, в Калифорнии, и его удалось продать за 520 тысяч долларов. Это платье Дианы стало особенным, сама принцесса надевала его на выходы перед публикой неоднократно.

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Именно это цветочное платье принцесса Диана демонстрировала несколько раз не публике в период с 1988 по 1992 годы. В том числе в этом платье принцесса была во время официальных визитов в Испанию и Нигерию, пишет издание CNN.

Многомиллионные торги, получившие название "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция", состоялись в The Peninsula Beverly Hills, Калифорния. Там, кроме цветочного платья, были представлены также шляпки, сумочки и обувь. Кроме того, участникам аукциона предлагали приобрести эскизы и рукописные письма принцессы Дианы.

Однако именно цветочное платье привлекло едва ли не больше всего внимания. Дело в том, что сама принцесса Диана назвала его "платьем заботы", поскольку его яркие цвета помогали успокоить больных пациентов.

Какие вещи принцессы Дианы продали на аукционе

"Заботливое платье" принцессы Дианы было изготовлено в элитном британском ателье Bellville Sassoon. Оно стало одним из 10 лотов, проданных на аукционе за шестизначные суммы. Среди самых дорогих лотов также были следующие:

платье-пальто, созданное Кэтрин Уокер, которое продали за 455 тысяч долларов;

кремовое шелковое вечернее платье, также созданное Кэтрин Уокер и тоже ушедшее из-под молотка за 455 тысяч долларов;

сумка Dior из овечьей кожи, подаренная бывшей первой леди Франции Бернадетт Ширак, которая была продана за 325 тысяч долларов.

Аукционный дом Julien's Auctions высоко оценил событие, на котором выставили на продажу из-под молотка столько вещей принцессы Дианы. Там заявили, что это "самая большая коллекция" королевской моды, которая когда-либо в истории выставлялась на аукцион.

Отмечается, что также на аукционе были представлены предметы, принадлежащие членам британской королевской семьи, в частности герцогу и герцогине Виндзорским, королеве Елизавете II и королеве-матери. Некоторые из этих экспонатов датируются еще XIX веком.

Часть вырученных средств планируют передать Muscular Dystrophy UK — британской благотворительной организации.

Напомним, 21 июня издание Express рассказало, какие непристойные подарки дарила принцесса Диана своим детям.

Также ранее в Glamour сообщили, почему принцесса Диана всегда прижимала клатч к груди.