Існує лише 30 штук: рідкісну іграшку супергероя продають на аукціоні за солідну суму (фото)

Британський аукційний дім Excalibur Auctions оголосив про продаж рідкісних іграшок, серед яких є фігурка персонажа супергероя всесвіту Marvel Халка 1979 року випуску. Вона є однією з всього 30 штук цієї колекції, яка збереглася до наших днів.

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Дуже розтягувану фігурку персонажа Marvel нарекли "однією з найрідкісніших іграшок у світі", яку вперше продадуть з молотка, повідомляє Mirror.

Іграшковий Халк 1979 року Фото: Excalibur Auctions/PA

Excalibur Auctions повідомив, що ця іграшка — одна з усього лише 30 оригінальних фігурок Халка 1979 року, що досі існують. Її виготовила відома компанія Denys Fisher (1918–2002), іграшка збереглася у першого власника — хлопчика, який у дитинстві благав маму купити йому її. Його мати мала знайомства на виробництві Denys Fisher і змогла дістати одну з перших моделей прямо з конвеєра.

Очікується, що ця цінна іграшка принесе до 5 тис. фунтів (майже 295 тис. грн) на аукціоні пізніше цього місяця. Вона зберегла оригінальну упаковку, на клапані якої написано від руки "номер один". Фігурка також вважається в ідеальному стані ("mint condition"), адже її зберігали подалі від світла, у вертикальному положенні протягом багатьох років.

Додаток до іграшкового Халка Фото: Excalibur Auctions/PA

"Ми в захваті, що можемо запропонувати придбати одну з найрідкісніших розтягуваних іграшок у світі. Її ніколи раніше не виставляли на продаж, а її чудовий стан і бездоганне походження роблять її справжнім скарбом для колекціонерів. Ми очікуємо інтерес з усього світу", — сказав представник аукційного дому Джонатан Тород.

Там додають, що фігурка збереглася разом з оригінальною інструкцією і з часу покупки в 1979 році жодного разу не продавалася, її ніколи не чіпали і нею не гралися. Сама упаковка залишилася яскраво-жовтою, без вигоряння, а на самій іграшці зберігся оригінальний крейдяний пил, який використовували на виробництві.

Іграшкова фігурка супергероя Marvel 1979 року випуску Фото: Excalibur Auctions/PA

Саму іграшку буде виставлено на аукціоні Excalibur Auctions під час події Vintage Toys Diecast Models & Model Railways, що відбудеться 26 липня. За попередніми оцінками, стартова ціна за екземпляр коливатиметься від 3 до 5 тисяч фунтів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали унікальну іграшку з "Зоряних воєн". У серпні 2024 року іграшку з "Зоряних воєн" продали удвічі дорожче, ніж аналогічну фігурку, яка з'явилась на аукціоні два місяці тому

Згодом стало відомо, як українка купила гілку граба на аукціоні. До того її конфіскували у боржника за рішенням суду.