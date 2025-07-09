Письмо с неизвестного берега: как послание с моря в бутылке всколыхнуло ирландское побережье

Супруги Кейт и Джон Хей убирали пляж Скрегган-Бей неподалеку от рыбацкого порта Махарис в Ирландии. Они обнаружили винную бутылку, которая преодолела 300 тыс. километров за 13 лет, а в записке говорилось об истории любви одной пары.

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Семья Хей разместила детали этой истории в одном из пабликов на Facebook.

Когда Кейт и Джон обнаружили эту стеклянную "посылку" с моря, то увидели в ней записку от руки. Письмо было датировано 2012 годом и преодолело значительную дистанцию от Белл-Айленда в Канаде вплоть до ирландских берегов.

Текст записки Фото: Facebook

"Один день Аниты и Брэда на Белл-Айленде. Сегодня мы насладились ужином, этой бутылкой вина и обществом друг друга на краю острова. Если найдете — позвоните нам", — говорится в тексте записки.

Впоследствии участники инициативы Creative Ireland Project Maharees Heritage and Conservation, к которым принадлежали Кейт и Джон Гей, выполнили инструкции из письма и позвонили по указанному номеру. Но никто не ответил.

Тогда они обратились к общественности с просьбой ко всем, кто знает Брэда или Аниту, выйти на связь. В конце концов, произошла неожиданность, а на связь вышла именно упомянутая женщина. Жительница Канады рассказала, что они с Брэдом поженились в 2016 году, супруги живут в Ньюфаундленде и до сих пор счастливы вместе.

Ранее Фокус рассказывал о самом старом послании в бутылке. Эксперты изучили послание, датировали бумагу и сравнили почерк — в результате послание официально признали самым старым, найденным в бутылке.

Впоследствии стало известно, как женщина отправила прах матери в бутылке. Британка Кара решила воплотить желание ее покойной матери о путешествии по миру, положив часть праха близкого человека в бутылку и оставив ее дрейфовать в море.