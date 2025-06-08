Женщина воплотила мечту покойной мамы, отправив в кругосветное путешествие ее прах в бутылке (фото)

24-летняя британка Кара решила воплотить желание ее покойной матери о путешествии по миру, положив часть праха близкого человека в бутылку и оставив ее дрейфовать в море. Пользователи в сети были поражены историей, рассказав о своих переживаниях от этой истории.

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Об этом сообщает NDTV.

Женщина рассказывает, что ее мама Венди не смогла путешествовать по миру из-за своих обязанностей как одинокой матери пятерых детей. Поэтому после ее смерти, Кара решила воплотить ее мечту — она положила прах мамы с запиской и оставила бутылку в море, чтобы желание ее близкого человека воплотилось.

Кара воплотила давнюю мечту покойной мамы (фото: соцсети)

В записке дочь попросила любого, кто найдет бутылку с запиской, вернуть ее обратно в море. Так автор текста надеется, что бутылка сможет путешествовать дальше по морю.

"Это — моя мама. Бросьте бутылку обратно в море, она путешествует по миру", — говорится в тексте записки Кары.

Впоследствии бутылку нашли случайные свидетели на пляже, где дочь положила бутылку 12 часов назад, а затем — увидели содержимое. Они написали пост в социальных сетях о находке, а затем выполнили то же условие, о чем говорилось в записке.

"Ее выбросили обратно в море, как и просили. Счастливого путешествия, мама Кары", — написала женщина, которая нашла бутылку с запиской.

Впоследствии дочь рассказала BBC, что мама "так и не имела возможности путешествовать", а бутылка с прахом мамы и запиской "должна была быть в совсем другой стране".

"Я бы хотела, чтобы она оказалась на пляже на Барбадосе или в Испании, но это точно потребуется значительно больше времени для этого", — признается Кара.

Реакция соцсетей

Пользователи очень сочувствовали Кари и истории ее мамы. Они признаются, что полностью понимают желание женщины воплотить мечту ее покойной мамы, даже после того, как она ушла из жизни.

Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Я была растрогана";

"О, я бы очень хотел, чтобы она путешествовала по миру";

"Счастливого путешествия, мама Кары";

"Мечты должны сбываться. Рад, что хоть так госпожа Венди сможет побывать вокруг света".

Ранее сообщалось, что женщина нашла бутылку на берегу с запиской, а позже — автора текста. Во время рыбалки мужчина часто запускал в воду бутылки с записками, которые были написаны на обороте пачек сигарет.

Впоследствии стало известно, как братья нашли неожиданное послание в бутылке. Послание 14-летнего школьника, отправленное в бутылке в рамках школьного задания 1976 года, спустя десятилетия нашел путешественник Клинт Баффингтон на берегу Багамского острова.