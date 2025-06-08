Жінка втілила мрію покійної мами, відправивши її прах у пляшці в навколосвітню подорож (фото)

24-річна британка Кара вирішила втілити бажання її покійної матері про подорожі світом, поклавши частину праху близької людини в пляшку і залишивши її дрейфувати в морі. Користувачі в мережі були вражені історією, розповівши про свої переживання від цієї історії.

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Про це повідомляє NDTV.

Жінка розповідає, що її мама Венді не змогла подорожувати світом через свої обов'язки як самотньої матері п'ятьох дітей. Тому після її смерті, Кара вирішила втілити її мрію — вона поклала прах мами з запискою та залишила пляшку в морі, аби бажання її найближчої людини втілилося.

Кара втілила давню мрію покійної мами (фото: cоцмережі)

В записці донька попрохала будь-кого, хто знайде пляшку з запискою, повернути її назад в море. Так авторка тексту сподівається, що пляшка зможе подорожувати далі морем.

"Це моя мама. Киньте пляшку назад у море, вона подорожує світом", – йдеться у тексті записки Кари.

Згодом пляшку знайшли випадкові свідки на пляжі, де дочка поклала пляшку 12 годин тому, а потім — побачили вміст. Вони написали пост у соціальних мережах про знахідку, а потім виконали ту ж умову, про що йшлося в записці.

"Її викинули назад у море, як і просили. Щасливої ​​подорожі, мамо Кари", — написала жінка, яка знайшла пляшку з запискою.

Згодом дочка розповіла BBC, що мама "так і не мала можливості подорожувати", а пляшка з прахом мами та запискою "мала бути в зовсім іншій країні".

"Я б хотіла, щоб вона опинилася на пляжі на Барбадосі чи в Іспанії, але це точно потрібно значно більше часу для цього", — зізнається Кара.

Реакція соцмереж

Користувачі дуже співчували Карі та історії її мами. Вони зізнаються, що повністю розуміють бажання жінки втілити мрію її покійної мами, навіть після того, як вона пішла з життя.

Найбільше юзери відзначили наступні репліки:

"Я була розчулена";

"О, я б дуже хотів, щоб вона подорожувала світом";

"Щасливої подорожі, мамо Кари";

"Мріям треба збуватися. Радий, що хоч так пані Венді зможе побувати довкола світу".

Раніше повідомлялося, що жінка знайшла пляшку на березі з запискою, а пізніше — автора тексту. Під час риболовлі чоловік часто запускав у воду пляшки із записками, які були написані на звороті пачок цигарок.

Згодом стало відомо, як брати знайшли неочікуване послання в пляшці. Послання 14-річного школяра, відправлене в пляшці в рамках шкільного завдання 1976 року, через десятиліття знайшов мандрівник Клінт Баффінгтон на березі Багамського острова.