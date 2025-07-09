Лист з невідомого берега: як послання з моря у пляшці сколихнуло ірландське узбережжя

Подружжя Кейт і Джон Ґей прибирали пляж Скреґґан-Бей неподалік від рибальського порту Махаріс в Ірландії. Вони виявили винну пляшку, яка подолала 300 тис. кілометрів за 13 років, а записці йшлося про історію кохання однієї пари.

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Сім'я Ґей розмістила деталі цієї історії в одному з пабліків на Facebook.

Коли Кейт і Джон виявили цю скляну "посилку" з моря, то побачили в ній записку від руки. Лист був датований 2012 роком і подолав значну дистанцію від Белл-Айленда в Канаді аж до ірландських берегів.

Текст записки Фото: Facebook

"Один день Аніти й Бреда на Белл-Айленді. Сьогодні ми насолодилися вечерею, цією пляшкою вина і товариством одне одного на краю острова. Якщо знайдете — зателефонуйте нам", — йдеться в тексті записки.

Згодом учасники ініціативи Creative Ireland Project Maharees Heritage and Conservation, до яких належали Кейт і Джон Ґей, виконали інструкції з листа і зателефонувала за вказаним номером. Але ніхто не відповів.

Тоді вони звернулися до громадськості з проханням до всіх, хто знає Бреда або Аніту, вийти на зв’язок. Зрештою, сталася несподіванка, а на зв'язок вийшла саме згадана жінка. Мешканка Канади розповіла, що вони з Бредом одружилися у 2016 році, подружжя мешкає в Ньюфаундленді й досі щасливі разом.

Раніше Фокус розповідав про найстаріше послання в пляшці. Експерти вивчили послання, датували папір і порівняли почерк — у результаті послання офіційно визнали найстарішим, знайденим у пляшці.

Згодом стало відомо, як жінка відправила прах матері у пляшці. Британка Кара вирішила втілити бажання її покійної матері про подорожі світом, поклавши частину праху близької людини в пляшку і залишивши її дрейфувати в морі.