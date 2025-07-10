Муж забыл жену на заправке и понял это, проехав 300 км

Семейная поездка в отпуск для 62-летнего мужчины из Франции в Марокко на автомобиле закончилась переполохом после того, как он забыл на заправке свою супругу.

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Как пишет France 3, вместе с 22-летней дочерью и женой француз отправился в путешествие. По пути они сделали несколько остановок на заправках, но во время одной из них произошло нечто странное.

Около 4:30 утра мужчина, чье имя СМИ не разглашают, уехал с заправки, не осознавая, что забыл там жену.

Что что-то не так, он понял, проехав 300 км, и сразу же позвонил в экстренную службу.

Разговор с диспетчером вышел немного необычный, поскольку мужчине пришлось не только объяснять, как он мог забыть жену на заправке, но и с трудом вспоминать, на какой именно заправке он останавливался.

"Мы получили этот довольно странный звонок около 8:30 утра. Мужчина уже не помнил, где и когда он остановился. Он упомянул о выезде, который совершил недалеко от Орлеана. Мы связались с нашими коллегами на месте, чтобы они проверили", – рассказали в жандармерии французского региона Лард.

Примечательно, что 22-летняя дочь пары все это время находилась в машине, но не могла оказать полиции никакой помощи, поскольку спала и понятия не имела, где отец забыл ее мать.

Несмотря на проверку нескольких стоянок вдоль автомагистрали, полиция не смогла найти пропавшую женщину, что только усугубило ситуацию, поскольку у них возникло подозрение, что мужчина намеренно забыл ее.

В конце концов правоохранителям улыбнулась удача, и они смогли найти пропавшую женщину с помощью оператора мобильной связи, отследив ее телефон. Она находилась на автозаправке в Де-Севр, в 300 километрах от того места, где муж обнаружил ее пропажу. Мать семейства никуда не отходила и сидела на одном месте с 4:30 утра, ожидая возвращения родных.

После непродолжительного расследования полиция пришла к выводу, что парижанин действительно забыл свою жену, поэтому, воссоединив семью, им разрешили продолжить путь в Марокко.

Ранее Фокус писал, что муж забыл про жену "в туалете" во время длительной поездки.

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