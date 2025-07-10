Чоловік забув дружину на заправці і зрозумів це, проїхавши 300 км

Сімейна поїздка у відпустку для 62-річного чоловіка з Франції до Марокко на автомобілі закінчилася переполохом після того, як він забув на заправці свою дружину.

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Як пише France 3, разом із 22-річною донькою та дружиною француз вирушив у подорож. Дорогою вони зробили кілька зупинок на заправках, але під час однієї з них сталося щось дивне.

Близько 4:30 ранку чоловік, чиє ім'я ЗМІ не розголошують, поїхав із заправки, не усвідомлюючи, що забув там дружину.

Що щось не так, він зрозумів, проїхавши 300 км, і одразу ж зателефонував до екстреної служби.

Розмова з диспетчером вийшла дещо незвичною, оскільки чоловікові довелося не тільки пояснювати, як він міг забути дружину на заправці, а й насилу згадувати, на якій саме заправці він зупинявся.

"Ми отримали цей досить дивний дзвінок близько 8:30 ранку. Чоловік уже не пам'ятав, де і коли він зупинився. Він згадав про виїзд, який здійснив недалеко від Орлеана. Ми зв'язалися з нашими колегами на місці, щоб вони перевірили", — розповіли в жандармерії французького регіону Лард.

Примітно, що 22-річна донька пари весь цей час перебувала в машині, але не могла надати поліції жодної допомоги, оскільки спала і гадки не мала, де батько забув її матір.

Незважаючи на перевірку кількох стоянок уздовж автомагістралі, поліція не змогла знайти зниклу жінку, що тільки погіршило ситуацію, оскільки у них виникла підозра, що чоловік навмисно забув її.

Зрештою правоохоронцям посміхнулася удача, і вони змогли знайти зниклу жінку за допомогою оператора мобільного зв'язку, відстеживши її телефон. Вона перебувала на автозаправці в Де-Севр, за 300 кілометрів від того місця, де чоловік виявив її зникнення. Мати сімейства нікуди не відходила і сиділа на одному місці з 4:30 ранку, чекаючи повернення рідних.

Після нетривалого розслідування поліція дійшла висновку, що парижанин справді забув свою дружину, тому, возз'єднавши сім'ю, їм дозволили продовжити шлях до Марокко.

Раніше Фокус писав, що чоловік забув про дружину "в туалеті" під час тривалої поїздки.

Ми також розповідали, що сімейна пара виявила прихований поверх у нещодавно купленому старовинному будинку.