Флуоресцентный голубь стал звездой сети: к этому причастен популярный тренд в TikTok (видео)

Жители британского города Нортгемптон постоянного видят необычного пернатого, который имеет ярко-зеленоватый оттенок перьев. Кадры с голубем стали популярными в соцсетях, но экологи и орнитологи не разделяют радости пользователей Интернета.

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Они убеждены, что такая необычная цветовая гамма может быть связана с популярным трендом в соцсетях среди будущих родителей, сообщает LADBible.

Журналисты пишут, что голубя регулярно видят возле церкви Всех Святых, где прохожие каждый раз останавливаются, чтобы рассмотреть необычную птицу. Местный житель Робин Хинкмотт смог сделать несколько снимков этого голубя, когда тот прогуливался перед церковью 28 июня.

"Мы с партнершей в тот день играли в Pokémon Go и решили пойти туда, чтобы посмотреть, сможем ли найти того самого "блестящего" голубя. Как по мне, это кто-то просто пошутил, возможно, покрасил птицу для свадьбы или какого-то мероприятия. На вид ему это не мешает, и его, видно, не воспринимают иначе, чем других. Хотя, конечно, есть риск, что она может стать более заметной для хищников", — говорит мужчина.

Другой местный Алекс Замбон рассказал, что часто видит этого зеленого голубя. По его словам, тот уже стал местной знаменитостью, а самого он часто наблюдает, когда выходит на обед.

Зеленый голубь на крыше церкви Фото: SWNS

"Я часто обедаю поблизости и всегда вижу, как кто-то его снимает. Один парень сказал, что приехал аж из Лондона, и я слышал, что многие преодолевают большие расстояния, чтобы увидеть эту птицу, что немного безумно, учитывая, что Нортгемптон — это не туристический центр. Поэтому то, что голубь стал туристическим развлечением — действительно забавно", — говорит 33-летний рабочий.

Сам местный добавил, что слышал мнение одного орнитолога на радио, почему у птицы может быть такой цвет перьев, и ответ заключается в питании. Однако британец все равно не понимает, как пернатый получил такой окрас, который выглядит "загадкой".

Что говорят орнитологи

Несмотря на шутки в соцсетях о "радиоактивном" голубе или "птичьем Халке", эксперты считают несколько версий того, почему пернатый имеет такую окраску. В частности, редактор журнала Birdwatch Майк Алибон считает, что сначала голубь был белым, но, скорее всего, его покрасили в зеленый.

"Причина этого непонятна, но, кажется, птица сбежала от хозяина и присоединилась к стае городских голубей в центре Нортгемптона. Некоторые владельцы спортивных голубей действительно красят своих птиц, но это редко случается в Великобритании. Бывает, что в розовый или голубой цвет для вечеринок с раскрытием пола ребенка", — говорит мужчина.

Орнитологи бьют тревогу из-за популярного тренда Фото: SWNS

В то же время Королевское общество защиты животных (RSPCA) напоминает, что практика "украшения" голубей различными цветами, что стало популярным трендом, является очень опасной.

"Мы подозреваем, что перья этого голубя покрасили, и мы слышим о подобных случаях все чаще. Поэтому важно помнить, что намеренное окрашивание перьев может быть токсичным для птиц и других животных, а еще они, скорее всего, будут пытаться очистить свои перья, глотая опасные вещества. К сожалению, мы время от времени слышим о подобных инцидентах — и боимся, что соцсети могут только подпитывать эти опасные тренды", — говорится в сообщении общества.

Ранее Фокус сообщал, как голубь с огромными ногами стал звездой сети. Пользователи шутят, что на видео — смесь голубя и динозавра.

Впоследствии стало известно, что в армии Франции до сих пор используют почтовых голубей. Подразделения почтовых голубей также действуют в Китае и, по слухам, используются до сих пор.