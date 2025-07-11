Флуоресцентний голуб став зіркою мережі: до цього причетний популярний тренд у TikTok (відео)

Мешканці британського міста Нортгемптон постійного бачать незвичного пернатого, який має яскраво-зеленуватий відтінок пір'я. Кадри з голубом стали популярними в соцмережах, та екологи й орнітологи не поділяють радощів користувачів Інтернету.

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Вони переконані, що така незвична колірна гамма може бути пов'язана з популярним трендом у соцмережах серед майбутніх батьків, повідомляє LADBible.

Журналісти пишуть, що голуба регулярно бачать біля церкви Всіх Святих, де перехожі щоразу зупиняються, аби роздивитися незвичного птаха. Місцевий житель Робін Гінкмотт зміг зробити кілька знімків цього голуба, коли той прогулювався перед церквою 28 червня.

"Ми з партнеркою того дня грали в Pokémon Go і вирішили піти туди, щоб подивитися, чи зможемо знайти того самого "блискучого" голуба. Як на мене, це хтось просто пожартував, можливо, пофарбував птаха для весілля або якогось заходу. На вигляд йому це не заважає, і його, видно, не сприймають інакше за інших. Хоча, звісно, є ризик, що він може стати помітнішим для хижаків", — говорить чоловік.

Інший місцевий Алекс Замбон розповів, що часто бачить цього зеленого голуба. За його словами, той вже став місцевою знаменитістю, а самого він часто спостерігає, коли виходить на обід.

Зелений голуб на дахі церкви Фото: SWNS

"Я часто обідаю поблизу та завжди бачу, як хтось його знімає. Один хлопець сказав, що приїхав аж з Лондона, і я чув, що багато хто долає великі відстані, аби побачити цього птаха, що трохи божевільно, враховуючи, що Нортгемптон — це не туристичний центр. Тож те, що голуб став туристичною розвагою — справді кумедно", — каже 33-річний робітник.

Сам місцевий додав, що чув думку одного орнітолога на радіо, чому в птаха може бути такий колір пір'я, і відповідь полягає в харчуванні. Однак британець все одно не розуміє, як пернатий здобув таке забарвлення, яке виглядає "загадкою".

Що кажуть орнітологи

Попри жарти у соцмережах про "радіоактивного" голуба чи "пташиного Халка", експерти вважають кілька версій того, чому пернатий має таке забарвлення. Зокрема, редактор журналу Birdwatch Майк Алібон вважає, що спочатку голуб був білим, але, найімовірніше, його пофарбували в зелений.

"Причина цього незрозуміла, але, видається, птах утік від господаря й приєднався до зграї міських голубів у центрі Нортгемптона. Деякі власники спортивних голубів справді фарбують своїх птахів, але це рідко трапляється у Великій Британії. Буває, що у рожевий або блакитний колір для вечірок з розкриттям статі дитини", — говорить чоловік.

Орнітологи б'ють на сполох через популярний тренд Фото: SWNS

Водночас Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) нагадує, що практика "прикрашання" голубів різними кольорами, що стало популярним трендом, є дуже небезпечним.

"Ми підозрюємо, що пір’я цього голуба пофарбували, і ми чуємо про подібні випадки все частіше. Тож важливо пам’ятати, що навмисне фарбування пір’я можуть бути токсичними для птахів та інших тварин, а ще вони, швидше за все, намагатимуться очистити свої пір’їни, ковтаючи небезпечні речовини. На жаль, ми час від часу чуємо про подібні інциденти — і боїмося, що соцмережі можуть лише підживлювати ці небезпечні тренди", — йдеться у повідомленні товариства.

Раніше Фокус повідомляв, як голуб з величезними ногами став зіркою мережі. Користувачі жартують, що на відео — суміш голуба і динозавра.

Згодом стало відомо, що в армії Франції досі використовують поштових голубів. Підрозділи поштових голубів також діють у Китаї та, за чутками, використовуються досі.