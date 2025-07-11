Практически бесплатно: 8 вещей, которые можно было купить за 1 доллар в 1950-х годах
В 1950-х годах многие повседневные товары стоили меньше доллара, и даже с учетом инфляции это кажется выгодной ценой. Сравниваем старые цены с современными и удивляемся, как изменилась стоимость жизни за десятилетия.
Эксперты из Cheapism сравнили цены на повседневные товары в США в середине прошлого века и пересчитали их по курсу 2025 года. Получилось весьма поучительно.
Когда-то все действительно было дешевле, и не только на слух. Оглядываясь на цены 1950-х годов, можно только мечтать о том, чтобы вернуться в то время с сегодняшним кошельком. Даже с учетом инфляции, цены на продукты, транспорт и развлечения тогда кажутся сказкой.
Дюжина яиц
Средняя цена в 1950-х: 60 центов (8,4 гривны)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 7,22 доллара (295,5 гривны)
Было бы приятно снова платить такую сумму. Даже несмотря на снижение цен, яйца по-прежнему остаются недешевыми.
Шарик мороженого
Средняя цена в 1950-х: 5–20 центов (0,7-2,8 гривны)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 0,60–2,41 доллара (8,4-89,3 гривны)
В универмагах вроде Woolworth’s шарик стоил 5 центов, а в модных кафе — 20. Самое вкусное лакомство мира тогда обходилось меньше четвертака.
Билет в кино
Средняя цена в 1950-х: 45 центов (6,30 гривны)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 5,42 доллара (214,75 гривны)
В 50-е годы можно было сходить в кино вдвоем на "Леди и Бродягу" — и все равно остаться с деньгами в кармане.
Галлон бензина
Средняя цена в 1950-х: 27 центов (3,78 гривны)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 3,25 доллара (128,8 гривны)
Представьте себе. Просто представьте.
Зубная паста
Средняя цена в 1950-х: 50 центов (7 гривен)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 6,02 доллара (250,6 гривен)
Сегодня тюбик пасты обойдется в пару долларов, но в 50-х за полдоллара можно было снабдить всю семью.
Билет на автобус
Средняя цена в 1950-х: 10–15 центов (1,40-2,10 гривен)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 1,20–1,81 доллара (44,57-53,12 гривен)
В крупных городах, например, в Нью-Йорке (США), проезд стоил всего 10 центов. Сегодня это была бы мелочь.
Кофе
Средняя цена в 1950-х: 5–10 центов (0,7-1,4 гривен)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 0,60–1,20 доллара (8,4-44,57 гривен)
Обычная чашка кофе в забегаловке стоила 10 центов — или даже 5, если повезет.
Кусок мыла
Средняя цена в 1950-х: 10–15 центов (1,40-2,10 гривен)
С поправкой на инфляцию 2025 года: 1,20–1,81 доллара (44,57-53,12 гривен)
Мыло в те годы просто мыло. Ни запаха лаванды, ни увлажняющих комплексов. Только чистота — и ничего лишнего.
Курс переводился 11 июля, согласно сайту Coinbase.
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