Практически бесплатно: 8 вещей, которые можно было купить за 1 доллар в 1950-х годах

В 1950-х годах многие повседневные товары стоили меньше доллара, и даже с учетом инфляции это кажется выгодной ценой. Сравниваем старые цены с современными и удивляемся, как изменилась стоимость жизни за десятилетия.

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Эксперты из Cheapism сравнили цены на повседневные товары в США в середине прошлого века и пересчитали их по курсу 2025 года. Получилось весьма поучительно.

Когда-то все действительно было дешевле, и не только на слух. Оглядываясь на цены 1950-х годов, можно только мечтать о том, чтобы вернуться в то время с сегодняшним кошельком. Даже с учетом инфляции, цены на продукты, транспорт и развлечения тогда кажутся сказкой.

Дюжина яиц

Было бы приятно снова платить такую сумму Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 60 центов (8,4 гривны)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 7,22 доллара (295,5 гривны)

Было бы приятно снова платить такую сумму. Даже несмотря на снижение цен, яйца по-прежнему остаются недешевыми.

Шарик мороженого

В универмагах вроде Woolworth"s шарик стоил 5 центов, а в модных кафе — 20

Средняя цена в 1950-х: 5–20 центов (0,7-2,8 гривны)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 0,60–2,41 доллара (8,4-89,3 гривны)

В универмагах вроде Woolworth’s шарик стоил 5 центов, а в модных кафе — 20. Самое вкусное лакомство мира тогда обходилось меньше четвертака.

Билет в кино

В 50-е годы можно было сходить в кино вдвоем и все равно остаться с деньгами в кармане. Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 45 центов (6,30 гривны)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 5,42 доллара (214,75 гривны)

В 50-е годы можно было сходить в кино вдвоем на "Леди и Бродягу" — и все равно остаться с деньгами в кармане.

Галлон бензина

Просто представьте себе подобную цену Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 27 центов (3,78 гривны)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 3,25 доллара (128,8 гривны)

Представьте себе. Просто представьте.

Зубная паста

В 50-х за полдоллара можно было снабдить всю семью Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 50 центов (7 гривен)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 6,02 доллара (250,6 гривен)

Сегодня тюбик пасты обойдется в пару долларов, но в 50-х за полдоллара можно было снабдить всю семью.

Билет на автобус

В крупных городах, например, в Нью-Йорке (США), проезд стоил всего 10 центов Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 10–15 центов (1,40-2,10 гривен)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 1,20–1,81 доллара (44,57-53,12 гривен)

В крупных городах, например, в Нью-Йорке (США), проезд стоил всего 10 центов. Сегодня это была бы мелочь.

Кофе

Обычная чашка кофе в забегаловке стоила 10 центов Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 5–10 центов (0,7-1,4 гривен)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 0,60–1,20 доллара (8,4-44,57 гривен)

Обычная чашка кофе в забегаловке стоила 10 центов — или даже 5, если повезет.

Кусок мыла

Главным критерием была чистота, а не запах Фото: Reddit

Средняя цена в 1950-х: 10–15 центов (1,40-2,10 гривен)

С поправкой на инфляцию 2025 года: 1,20–1,81 доллара (44,57-53,12 гривен)

Мыло в те годы просто мыло. Ни запаха лаванды, ни увлажняющих комплексов. Только чистота — и ничего лишнего.

Курс переводился 11 июля, согласно сайту Coinbase.

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