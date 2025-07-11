Практично безкоштовно: 8 речей, які можна було купити за 1 долар у 1950-х роках

У 1950-х роках багато повсякденних товарів коштували менше за долар, і навіть з урахуванням інфляції це здається вигідною ціною. Порівнюємо старі ціни з сучасними і дивуємося, як змінилася вартість життя за десятиліття.

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Експерти з Cheapism порівняли ціни на повсякденні товари в США в середині минулого століття і перерахували їх за курсом 2025 року. Вийшло вельми повчально.

Колись усе справді було дешевше, і не тільки на слух. Озираючись на ціни 1950-х років, можна тільки мріяти про те, щоб повернутися в той час із сьогоднішнім гаманцем. Навіть з урахуванням інфляції, ціни на продукти, транспорт і розваги тоді здаються казкою.

Дюжина яєць

Було б приємно знову платити таку суму Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 60 центів (8,4 гривні)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 7,22 долара (295,5 гривні)

Було б приємно знову платити таку суму. Навіть попри зниження цін, яйця, як і раніше, залишаються недешевими.

Кулька морозива

В універмагах на кшталт Woolworth "s кулька коштувала 5 центів, а в модних кафе — 20

Середня ціна в 1950-х: 5-20 центів (0,7-2,8 гривні)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 0,60-2,41 долара (8,4-89,3 гривні)

В універмагах на кшталт Woolworth's кулька коштувала 5 центів, а в модних кафе — 20. Найсмачніші ласощі світу тоді обходилися менше четвертака.

Квиток у кіно

У 50-ті роки можна було сходити в кіно удвох і все одно залишитися з грошима в кишені. Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 45 центів (6,30 гривні)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 5,42 долара (214,75 гривні)

У 50-ті роки можна було сходити в кіно удвох на "Леді та Бродягу" — і все одно залишитися з грошима в кишені.

Галон бензину

Просто уявіть собі таку ціну Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 27 центів (3,78 гривні)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 3,25 долара (128,8 гривні)

Уявіть собі. Просто уявіть.

Зубна паста

У 50-х за півдолара можна було забезпечити всю сім'ю Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 50 центів (7 гривень)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 6,02 долара (250,6 гривні)

Сьогодні тюбик пасти обійдеться в кілька доларів, але в 50-х за пів долара можна було забезпечити всю сім'ю.

Квиток на автобус

У великих містах, наприклад, у Нью-Йорку (США), проїзд коштував лише 10 центів Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 10-15 центів (1,40-2,10 гривень)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 1,20-1,81 долара (44,57-53,12 гривні)

У великих містах, наприклад, у Нью-Йорку (США), проїзд коштував лише 10 центів. Сьогодні це була б дрібниця.

Кава

Звичайна чашка кави в забігайлівці коштувала 10 центів Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 5-10 центів (0,7-1,4 гривні)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 0,60-1,20 долара (8,4-44,57 гривні)

Звичайна чашка кави в забігайлівці коштувала 10 центів — або навіть 5, якщо пощастить.

Шматок мила

Головним критерієм була чистота, а не запах Фото: Reddit

Середня ціна в 1950-х: 10-15 центів (1,40-2,10 гривень)

З поправкою на інфляцію 2025 року: 1,20-1,81 долара (44,57-53,12 гривні)

Мило в ті роки просто мило. Ні запаху лаванди, ні зволожувальних комплексів. Тільки чистота — і нічого зайвого.

Курс переводили 11 липня, згідно з сайтом Coinbase.

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