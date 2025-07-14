"Застукал": мужчина показал, как его взрослая жена "вернулась" в детство (видео)

Один житель США решил незаметно прокрасться домой и увидеть, чем занимается жена. Он увидел, как женщина решила вспомнить детство, катаясь на игрушечной лошадке, и потом была поймана с поличным.

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Когда мужчина разоблачил любимую на такой забаве, она была шокирована и смутилась от "разоблачения", которое попало на видео на одном из форумов Reddit.

Ролик мужчины стал популярным в этой соцсети и набрал 17 тысяч реакций. "Когда прокрался тихо домой и поймал жену в процессе", — иронично подписал видео мужчина.

На нем можно увидеть, как мужчина снимает свою жену на камеру, когда она что-то искала под кроватью, а затем — садится на игрушечную лошадку и начинает ехать на ней. Далее женщина издает звук, характерный для лошади или похожий на него, а затем — продолжает ехать.

Через мгновение она замечает мужчину с камерой, который снимает тот момент, когда жена вернулась в детство. Буквально сразу смущается от присутствия любимого, закрывает от удивления лицо и слышит смех избранника за кадром от комической ситуации.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, многие пользователи отметили комичность и курьезность ситуации, в которой оказалась избранница автора видео. Больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Меня этот ее звук немного оглушил. Прикрутил бы лучше, мужик!";

"Теперь ясно, почему он снова влюбился в нее как прежде";

"Ей еще надо поработать над тем, как издавать звуки торможения колес";

"Это и есть брак. Иногда без щедрых жестов, но комичные ситуации — это однозначно";

"Мы все равно остаемся детьми, даже в зрелом возрасте".

Ранее Фокус писал, как женщина помогла мужчине отбиться от крокодила. Женщина рассказала, что увидела мужчину по пояс в пасти животного и решила действовать.

Впоследствии стало известно, что мужчина забыл жену на заправке, и вспомнил проехав 300 км. Семейная поездка в отпуск для 62-летнего мужчины из Франции в Марокко на автомобиле закончилась переполохом после того, как он забыл на заправке свою жену.