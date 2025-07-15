"Проснулся и увидел это": парень одолжил машину у брата и это плохо кончилось (фото)

После того как брат припарковал машину не там, где его просили, владелец обнаружил на кузове серьезные повреждения. Многие сочли поведение парня не только халатным, но и подозрительным.

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Казалось бы, безобидная просьба обернулась настоящим конфликтом. Один из пользователей Reddit рассказал, как попросил брата, одолжившего его автомобиль, припарковать машину на подъездной дорожке. Однако утром владелец обнаружил ее припаркованной на улице, и с глубокими царапинами на кузове.

В посте была опубликована фотография белого автомобиля с повреждениями, которые, по словам автора, появились именно после того, как брат пользовался машиной.

"Проснулся и увидел это", — подписал он свой снимок.

Запись моментально вызвала бурю обсуждений. Многие сочли поведение брата не только халатным, но и подозрительным:

"Он мог припарковать ее на улице, чтобы скрыть факт повреждения",

"Судя по фото, царапины в двух местах — похоже, он где-то зацепил углом, а теперь отмалчивается".

В посте была опубликована фотография белого автомобиля с повреждениями Фото: Reddit

Автор поста добавил, что брат якобы утверждает, что повреждения были еще до того, как он брал машину. Однако хозяин уверяет: накануне царапин точно не было. Более того, брат не сообщил о случившемся и не извинился — что, по мнению комментаторов, куда хуже самой аварии.

"Разбить машину — неприятно, но бывает. А вот попытаться скрыть это и оставить все на плечах владельца — уже вопрос доверия", — отметили в обсуждении.

По мнению психотерапевта Дарена Банарсе, с которым поговорил Newsweek, подобные инциденты часто обнажают глубинные проблемы в отношениях.

"Это не просто про машину — это про уважение, доверие и границы. Когда просьба нарушается, особенно столь явно, важно обсуждать последствия — спокойно, но твердо", — говорит эксперт.

Он предложил конкретную модель диалога: опираться на факты, не обвиняя напрямую, и предложить брату вместе разобраться с ремонтом:

Также Банарсе подчеркнул важность перехода от неявных ожиданий к четким правилам в случае совместного пользования вещами — будь то машина или даже жилье. Четкие договоренности, по его словам, помогают избежать конфликтов и сохранить семейную гармонию.

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