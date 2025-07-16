Тайны психиатрического заведения: как выглядит заброшенная больница, вдохновившая Голливуд (фото)

Заброшенная больница Мэдфилд в американском штате Массачусетс имела темную историю на протяжении 110 лет своего существования. После своего закрытия в 2003-м, ряд фильмов, в том числе и культовая картина Мартина Скорсезе "Остров проклятых" с Леонардо ди Каприо в главной роли, были сняты рядом с этой локацией.

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Сейчас это место остается закрытым для посетителей и находится под усиленной охраной, однако это не останавливает городских исследователей к изучению истории заведения, сообщает Mirror.

Британский блогер и исследователь города Бен Стивенс из Кембриджа решил самостоятельно проверить, что осталось от некогда известного заведения. Мужчина рассказывает, что главной причиной его вояжа к этой локации стал именно фильм Мартина Скорсезе.

Интерьер больницы Медфилд Фото: Instagram

"Это было очень круто — побывать там, потому что я большой фанат кино. Я узнал об этом месте, когда искал, где снимали Остров проклятых. Конечно, для фильма они немного переделали здания. Но мне просто понравилась атмосфера этого места — настоящая Новая Англия: красные здания, опавшие листья", — рассказывает свои первые ощущения британец.

В стенах этой заброшенной больницы мужчина показал в своем Instagram немало старого оборудования, оставленного после закрытия больницы, которое покрывается пылью. Среди находок — заброшенные инвалидные коляски, стоявшие в коридорах, и кровати с матрасами, на которых никто не спал уже много лет.

Интерьер больницы Медфилд Фото: Instagram

"Я даже нашел обувь одного из пациентов. Все место выглядело очень зловеще. А еще там была тюрьма с очень высоким уровнем безопасности, куда, по слухам, отправляли мафиози — это, согласитесь, довольно круто", — рассказал журналистам мужчина.

По его словам, фотографии показывают, в каком запущенном состоянии сейчас находится бывшая больница, которая когда-то вмещала до 2200 пациентов. Сейчас мрачный интерьер сильно разрушен, а многие комнаты — почти полностью погружены в темноту, и сюда точно не следует заходить слабонервным.

Старая кровать в больнице Фото: Instagram Коридор со старыми тележками

Окончательное закрытие повлияло на дальнейшее разрушение бывшей больницы и прилегающего к ней кладбища. Сейчас после реставрации части надгробий, часть больницы была открыта для общественности — и это единственная заброшенная психиатрическая больница в США, на территории которой разрешено свободно гулять.

В то же время муниципальные власти запрещают заходить в заведение после наступления темноты. Полиция Мэдфилда тщательно патрулирует территорию ночью, чтобы предотвратить проникновение в заброшенный комплекс.

Журналисты пишут, что история заведения имеет темную историю: здесь могли держать тысячи больных с редкими психическими расстройствами, а врачи использовали "передовые методы лечения". За все время работы заведения в его стенах могло побывать до 70 тыс. пациентов.

Ранее Фокус сообщал, как старая заброшенная больница напугала блогера. Хлоя Урбекс показала нетронутые предметы, к которым люди не прикасались годами. Ее не покидало ощущение, что она не одна, несмотря на то, что здание казалось абсолютно пустым.

Впоследствии стало известно, что людей напугала жуткая игрушка в заброшенной психиатрической клинике. Медицинское учреждение было закрыто после нескольких судебных исков относительно плохого ухода и жестокого обращения с пациентами.