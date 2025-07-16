Таємниці психіатричного закладу: як виглядає закинута лікарня, що надихнула Голівуд (фото)

Покинута лікарня Медфілд в американському штаті Массачусетс мала темну історію впродовж 110 років свого існування. Після свого закриття у 2003-му, низка фільмів, зокрема і культова картина Мартіна Скорсезе "Острів проклятих" з Леонардо ді Капріо в головній ролі, були зняті поруч з цією локацією.

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Наразі це місце залишається закритим для відвідувачів та перебуває під посиленою охороною, однак це не зупиняє міських дослідників до вивчення історії закладу, повідомляє Mirror.

Британський блогер та дослідник міста Бен Стівенс з Кембриджа вирішив самостійно перевірити, що залишилося від колись відомого закладу. Чоловік розповідає, що головною причиною його вояжу до цієї локації став саме фільм Мартіна Скорсезе.

Інтер'єр лікарні Медфілд Фото: Instagram

"Це було дуже круто — побувати там, бо я великий фанат кіно. Я дізнався про це місце, коли шукав, де знімали Острів проклятих. Звісно, для фільму вони трохи переробили будівлі. Але мені просто сподобалась атмосфера цього місця — справжня Нова Англія: червоні будівлі, опале листя", — переповідає свої перші відчуття британець.

У стінах цієї покинутої лікарні чоловік показав у своєму Instagram чимало старого обладнання, залишеного після закриття лікарні, яке вкривається пилом. Серед знахідок — покинуті інвалідні візки, що стояли в коридорах, та ліжка з матрацами, на яких ніхто не спав уже багато років.

Інтер'єр лікарні Медфілд Фото: Instagram

"Я навіть знайшов взуття одного з пацієнтів. Усе місце виглядало дуже зловісно. А ще там була в’язниця з дуже високим рівнем безпеки, куди, за чутками, відправляли мафіозі — це, погодьтесь, досить круто", — розповів журналістам чоловік.

За його словами, фотографії показують, у якому занедбаному стані зараз знаходиться колишня лікарня, яка колись вміщувала до 2200 пацієнтів. Наразі похмурий інтер’єр сильно зруйнований, а багато кімнат — майже цілком занурені в темряву, й сюди точно не слід заходити слабкодухим.

Старе ліжко в лікарні Фото: Instagram Коридор зі старими візками

Остаточне закриття вплинуло на подальше руйнування колишньої лікарні та прилеглого до неї цвинтаря. Наразі після реставрації частини надгробків, частина лікарні була відкрита для громадськості — і це єдина покинута психіатрична лікарня у США, на території якої дозволено вільно гуляти.

Водночас муніципальна влада забороняє заходити до закладу після настання темряви. Поліція Медфілда ретельно патрулює територію вночі, аби запобігти проникненню до покинутого комплексу.

Журналісти пишуть, що історія закладу має темну історію: тут могли тримати тисячі хворих з рідкісними психічними розладами, а лікарі використовували "передові методи лікування". За весь час роботи закладу в його стінах могло побувати до 70 тис. пацієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, як стара покинута лікарня налякала блогерку. Хлоя Урбекс показала незаймані предмети, до яких люди не торкалися роками. Її не полишало відчуття, що вона не одна, попри те, що будівля здавалася абсолютно порожньою.

Згодом стало відомо, що людей налякала моторошна іграшка в покинутій психіатричній клініці. Медичний заклад було закрито після кількох судових позовів щодо поганого догляду та жорстокого поводження з пацієнтами.