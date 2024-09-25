"Я тут не одна": стара покинута лікарня налякала блогерку (фото)

Міська дослідниця Хлоя Урбекс показала незаймані предмети, до яких люди не торкалися роками. Її не полишало відчуття, що вона не одна, попри те, що будівля здавалася абсолютно порожньою.

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23-річна блогерка Хлоя Урбекс з Англії дала користувачам соціальних мереж можливість зазирнути всередину занедбаної лікарні у Файфі, Шотландія. Вона додала, що чула дивні звуки в лікарні. Про це пише The Mirror.

Міська дослідниця вирушила до "супержорсткого" лікувального закладу під назвою Thornton Fever Hospital. У будівлі, яку було відкрито як районну лікарню наприкінці 1800-х років, досі можна побачити незаймані предмети, включно з полицями, вогнегасниками та візками.

Дівчина зазначила, що їй здалося, ніби вона "не одна", попри те, що будівля виглядала досить порожньою. Хлоя, яка також встигла побувати в покинутому морзі, музеї жахів і на покинутих перегонових трасах, сказала, що всередині було дуже моторошно і було чутно багато звуків.

"Чесно кажучи, я відчувала, що я тут не одна. Я не могла повірити, скільки всього було залишено, аж до обладнання оптики, це було просто божевілля", — розповіла вона.

Лікарня закрилася близько 2006 року Фото: Jam Press

За даними місцевої преси, будівля стала лікарнею 1902 року. Вона закрилася близько 2006 року і відтоді була занедбана. На знімках показані ліжка і прилади, які залишилися в лікарні.

"Лікарня стала центром передового досвіду в галузі дитячої та сімейної психіатрії в 60-х роках, і навколо території були побудовані нові, спеціально призначені для цього будівлі. У них були створені більш сучасні умови, і в підсумку в них розмістилася лікарня. [Здебільшого це були порожні місця, але в деяких частинах ще залишалися дивні речі", — додала Хлоя.

Хлоя показала ліжка і прилади, які залишилися в лікарні Фото: Jam Press Хлої вдалося побувати в палатах пацієнтів Фото: Jam Press

Вона також поділилася знімками своєї знахідки у Facebook, де пост зібрав понад тисячу лайків.

"Чудові фотографії та дивовижно бачити, що залишилося. Але все одно сумно, що це все було кинуто гнити. Здається, що це марна трата часу", "Від цих лікарень у мене мурашки по шкірі", "Ох ти! Дивовижне місце і дивовижні фотографії", "Сподіваюся, його відремонтують, а зробити житло або готель було б просто чудово", — писали користувачі соцмереж.

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