"Я тут не одна": старая заброшенная лечебница напугала блогершу (фото)

Городская исследовательница Хлоя Урбекс показала нетронутые предметы, к которым люди не прикасались годами. Ее не покидало ощущение, что она не одна, несмотря на то, что здание казалось совершенно пустым.

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23-летняя блогерша Хлоя Урбекс из Англии дала пользователям социальных сетей возможность заглянуть внутрь заброшенной лечебницы в Файфе, Шотландия. Она добавила, что слышала странные звуки в больнице. Об этом пишет The Mirror.

Городская исследовательница отправилась в "супержуткое" лечебное заведение под названием Thornton Fever Hospital. В здании, которое было открыто как районная больница в конце 1800-х годов, до сих пор можно увидеть нетронутые предметы, включая полки, огнетушители и тележки.

Девушка отметила, что ей показалось, будто она "не одна", несмотря на то, что здание выглядело довольно пустым. Хлоя, которая также успела побывать в заброшенном морге, музее ужасов и на покинутых гоночных трассах, сказала, что внутри было очень жутко и было слышно много звуков.

"Честно говоря, я чувствовала, что я тут не одна. Я не могла поверить, сколько всего было оставлено, вплоть до оборудования оптики, это было просто безумие", — рассказала она.

Больница закрылась около 2006 года Фото: Jam Press

По данным местной прессы, здание стало больницей в 1902 году. Она закрылась около 2006 года и с тех пор была заброшена. На снимках показаны кровати и приборы, которые остались в больнице.

"Больница стала центром передового опыта в области детской и семейной психиатрии в 60-х годах, и вокруг территории были построены новые, специально предназначенные для этого здания. В них были созданы более современные условия, и в итоге в них разместилась больница. [В основном это были пустые места, но в некоторых частях еще оставались странные вещи", — добавила Хлоя.

Хлоя показала кровати и приборы, которые остались в больнице Фото: Jam Press Хлое удалось побывать в палатах пациентов Фото: Jam Press

Она также поделилась снимками своей находки в Facebook, где пост собрал более тысячи лайков.

"Отличные фотографии и удивительно видеть, что осталось. Но все равно грустно, что это все было брошено гнить. Кажется, что это пустая трата времени", "От этих лечебниц у меня мурашки по коже", "Ух ты! Удивительное место и удивительные фотографии", "Надеюсь, его отремонтируют, а сделать жилье или отель было бы просто замечательно", — писали пользователи соцсетей.

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