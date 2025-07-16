Родители лучшего ученика в Китае выгнали его из дома и сменили код на двери: что произошло (фото)

17-летний Сяокай из китайского города Хуайхуа оказался на улице, потому что его родители выгнали из дома и изменили код доступа к входной двери. История юноши стала известной в КНР, а в местных соцсетях разгорелась оживленная дискуссия о причинах конфликта.

Related video

Сам юноша говорит, что причиной такого поступка родителей является "недостаточно высокий" балл на экзамене, сообщает South China Mornin Post.

Сяокай рассказывает, что набрал 575 баллов из возможных 750 на вступительном экзамене. Хотя это — довольно высокий результат, но родители ученика считают его недостаточным для поступления в университет уровня "985" — группу из 39 самых престижных вузов Китая, созданную по инициативе правительства еще в 1998 году.

17-летнего Сяокая выгнали из дома из-за якобы проваленного экзамена Фото: South China Morning Post

"Мы договаривались, что если он не поступит в "985", мы не будем финансировать его обучение", — сказал отец парня Ло.

Родители Сяокая убеждены, что ухудшение результатов связано с чрезмерным увлечением телефоном. Два года назад они купили ему смартфон после того, как парень пообещал в письменной форме, что будет сосредоточен на учебе.

"Он быстро увлекся телефоном, начал тратить все больше времени на игры, даже прогуливал школу", — рассказал мужчина.

Журналисты пишут, что юношу выгнали из дома и изменили код входной двери. Когда Сяокай позвонил матери, то она ответила, что не знает нового пароля, потому что сейчас находится в командировке. Но потом женщина заявила, чтобы ее сын "не просил о помощи" и прямо заявила, что юноша "не делал в школе того, что должен был делать", то есть "учиться".

Сякокай говорит, что родители поставили ему ультиматум Фото: South China Morning Post

"Ты не следовал нашим правилам. В этом мире нет места без правил, правда же? Мы будем жить своей жизнью, а ты — своей", — услышал такие слова Сяойкай в разговоре с мамой.

По словам ученика, его родители поставили ему ультиматум — либо он возвращается домой и подчиняется правилам жизни родителей, либо он живет самостоятельно и ищет работу. Сам подросток из КНР не скрывает, что он восхищается тем, как другие взрослые относятся к своим детям.

"А мои — упрямые. Они заставляют меня слушаться, используя крайности", — сказал Сяокай журналистам.

Реакция соцсетей

История Сяокая Ло стала вирусной в китайских соцсетях. Пользователи активно сочувствовали молодому человеку и заявили, что родители юноши слишком "бездушно и жестоко" относятся к сыну.

Среди отзывов на эту историю самыми популярными были следующие:

"Я понимаю родителей. Если ребенок был отличником, а перед главным экзаменом расслабился — это страшное разочарование";

"Даже с этим баллом он мог бы поступить в хороший вуз, просто не самого высокого уровня";

"Родители слишком жесткие и имеют завышенные ожидания";

"С такими родителями ничего хорошего не будет. Лучше начать свою жизнь";

"Ничего, поработает год, подготовится и поступит заново".

Ранее Фокус рассказывал, как в Китае придумали метод предотвращения списывания на экзаменах. Технологические компании КНР решили пойти на встречу преподавателям и ввели простое, но очень эффективное решение во время вступительных экзаменов, чтобы предотвратить списывание со стороны абитуриентов.

Впоследствии стало известно, что родители установили камеру в спальне сына ради его обучения. Многие пользователи соцсетей назвали родителей помешанными на контроле и заявили, что их слежка будет иметь негативное психологическое влияние на мальчика в будущем.