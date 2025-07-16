Батьки найкращого учня в Китаї вигнали його з дому та змінили код на дверях: що сталося (фото)

17-річний Сяокай з китайського міста Хуайхуа опинився на вулиці, бо його батьки вигнали з дому та змінили код доступу до вхідних дверей. Історія юнака стала відомою в КНР, а в місцевих соцмережах розгорілася жвава дискусія щодо причин конфлікту.

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Сам юнак каже, що причиною такого вчинку батьків є "недостатньо високий" бал на іспиті, повідомляє South China Mornin Post.

Сяокай розповідає, що набрав 575 балів із можливих 750 на вступному іспиті. Хоча це — доволі високий результат, та батьки учня вважають його недостатнім для вступу до університету рівня "985" — групи з 39 найпрестижніших вишів Китаю, створеної за ініціативою уряду ще у 1998 році.

17-річного Сяокая вигнали з дому через нібито провалений іспит Фото: South China Morning Post

"Ми домовлялися, що якщо він не вступить до "985", ми не будемо фінансувати його навчання", — сказав батько хлопця Ло.

Батьки Сяокая переконані, що погіршення результатів пов’язане з надмірним захопленням телефоном. Два роки тому вони купили йому смартфон після того, як хлопець пообіцяв у письмовій формі, що буде зосереджений на навчанні.

"Він швидко захопився телефоном, почав витрачати все більше часу на ігри, навіть прогулював школу", — розповів чоловік.

Журналісти пишуть, що юнака вигнали з дому та змінили код вхідних дверей. Коли Сяокай зателефонував матері, то вона відповіла, що не знає нового паролю, бо наразі перебуває у відрядженні.

Та потім жінка заявила, щоби її син "не просив про допомогу" та прямо заявила, що юнак "не робив у школі того, що мав робити", тобто "вчитися".

Сякокай говорить, що батьки поставили йому ультиматум Фото: South China Morning Post

"Ти не дотримувався наших правил. У цьому світі немає місця без правил, правда ж? Ми будемо жити своїм життям, а ти — своїм", — почув такі слова Сяойкай у розмові з мамою.

За словами учня, його батьки поставили йому ультиматум — або він повертається додому та підкоряється правилам життя батьків, або він живе самостійно та шукає роботу. Сам підліток з КНР не приховує, що він захоплюється тим, як інші дорослі ставляться до своїх дітей.

"А мої — вперті. Вони змушують мене слухатись, використовуючи крайнощі", — сказав Сяокай журналістам.

Реакція соцмереж

Історія Сяокая Ло стала вірусною в китайських соцмережах. Користувачі активно співчували молодику та заявили, що батьки юнака занадто "бездушно та жорстоко" ставляться до сина.

Серед відгуків на цю історію найпопулярнішими були наступні:

"Я розумію батьків. Якщо дитина була відмінником, а перед головним іспитом розслабився — це страшенне розчарування";

"Навіть із цим балом він міг би вступити до хорошого вишу, просто не найвищого рівня";

"Батьки занадто жорсткі й мають завищені очікування";

"З такими батьками нічого доброго не буде. Краще почати своє життя";

"Нічого, попрацює рік, підготується та вступить заново".

Раніше Фокус розповідав, як у Китаї придумали метод запобігання списуванню на екзаменах. Технологічні компанії КНР вирішили піти на зустріч викладачам і запровадили просте, та дуже ефективне рішення під час вступних екзаменів, аби запобігти списуванням з боку абітурієнтів.

Згодом стало відомо, що батьки встановили камеру в спальні сина заради його навчання. Багато користувачів соцмереж назвали батьків схибленими на контролі й заявили, що їхнє стеження матиме негативний психологічний вплив на хлопчика в майбутньому.