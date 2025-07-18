"Я вижу тебя": женщину преследует бывшая соседка, которая оставляет во дворе мусор и записки

Жительница Великобритании постоянно находит в своем дворе мусор, а недавно обнаружила записку из трех слов, которую оставила бывшая девушка ее соседа. В сети предполагают, что вероятным мотивом действий могут быть месть или ревность.

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Сама британка никак не может понять, почему бывшая соседская девушка вообще обратила на нее внимание, рассказала героиня истории на одном из форумов Reddit.

Женщина объяснила, что ее соседи недавно разошлись, и по какой-то непонятной причине бывшая начала целенаправленно донимать именно ее. Она рассказала, что после разрыва она блуждает по району, хотя они даже не знакомы — лишь несколько раз видела, как пара ссорилась на улице.

"Несколько недель назад я нашла на крыльце скомканный пакет из фастфуда. Сначала не придала этому значения — подумала, что кто-то просто выбросил мусор", — написала она.

Но потом похожая ситуация повторилась еще дважды. После третьего раза героиня истории заподозрила, что это делается намеренно — женщина обнаруживала бумажные стаканчики и даже аккуратно сложенные окурки у дверей.

Героиня истории говорит, что бывшая сталкерить ее соседа (фото иллюстративное) Фото: Pexels

В конце концов британка пришла к выводу, что это делает бывшая девушка ее соседа. В то же время женщина откровенно признается, что не понимает, почему именно она стала мишенью.

"Самое жуткое — это записка, которую она оставила вчера вечером. Просто обрывок бумаги с надписью "Я вижу тебя". Я вообще не понимаю, что это должно означать. Я не имею ничего общего с ее бывшим, мы даже не общаемся, кроме вежливых кивков", — поделилась женщина.

Британка добавляет, что по словам соседа, его бывшая после разрыва потеряла контроль над собой. Он старался держаться от нее как можно дальше, но она "все равно слоняется по району".

"Я честно не знаю, что делать. Мне неприятно, когда я каждый раз выхожу на улицу и чувствую себя так, будто за мной следят. Думаю поставить камеру или фонарь с датчиком движения, чтобы ночью было спокойнее", — призналась героиня истории, добавив, что вся эта ситуация "сильно ее напрягает", а потому просто выговориться и попросить совета.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту британки, пользователи начали высказывать свои предположения относительно вероятных мотивов. Одни говорят о мести бывшему, другие — что ревнивая бывшая увидела в соседке "новую женщину" ее избранника.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Похоже, она использует твое крыльцо по ночам, чтобы следить за ним";

"Я думаю, она прячется, чтобы наблюдать за своим бывшим. Но записка — для тебя, потому что она, видимо, видит в тебе "угрозу", которая отдаляет его от нее";

"В любом случае, если есть возможность — установи камеру или хотя бы оставь включенное устройство на запись, пока спишь или тебя нет дома, чтобы поймать эту чудачку на видео и, возможно, передать материалы соседу — пусть уж он несет это в полицию";

"Поставь камеры и замки на все двери. Убедись, что окна невозможно открыть. К сожалению, ситуация может обостриться, даже если ты совсем ни при чем. Можешь позвонить на полицию по не экстренному номеру, чтобы начать диалог";

"У меня была похожая ситуация — жена соседа преследовала всех в квартале. Просто общение с ее мужем вызывало у нее истерики. Все закончилось физическим противостоянием. Обязательно установи камеры и избегай любого контакта с обоими".

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