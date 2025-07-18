"Я бачу тебе": жінку переслідує колишня сусіда, яка залишає на подвір'ї сміття та записки

Мешканка Великої Британії постійно знаходить на своєму подвір'ї сміття, а нещодавно виявила записку з трьох слів, яку залишила колишня дівчина її сусіда. У мережі припускають, що ймовірним мотивом дій можуть бути помста або ревнощі.

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Сама британка ніяк не може зрозуміти, чому колишня сусідова дівчина взагалі звернула на неї увагу, розповіла героїня історії на одному з форумів Reddit.

Жінка пояснила, що її сусіди нещодавно розійшлися, і з якоїсь незрозумілої причини колишня почала спрямовано дошкуляти саме їй. Вона розповіла, що ця жінка після розриву блукає районом, хоча вони навіть не знайомі — лише кілька разів бачила, як пара сварилася на вулиці.

"Кілька тижнів тому я знайшла на ґанку зіжмаканий пакет з фастфуду. Спочатку не надала цьому значення — подумала, що хтось просто викинув сміття", — написала вона.

Та потім схожа ситуація повторилася ще двічі. Після третього разу героїня історії запідозрила, що це робиться навмисно — жінка виявляла паперові стаканчики та навіть акуратно складені недопалки біля дверей.

Героїня історії каже, що колишня сталкерить її сусіда (фото ілюстративне) Фото: Pexels

Зрештою британка дійшла висновку, що це робить колишня дівчина її сусіда. Водночас жінка відверто зізнається, що не розуміє, чому саме вона стала мішенню.

"Наймоторошніше — це записка, яку вона залишила вчора ввечері. Просто обривок паперу з написом "Я бачу тебе". Я взагалі не розумію, що це має означати. Я не маю нічого спільного з її колишнім, ми навіть не спілкуємося, окрім ввічливих кивків", — поділилася жінка.

Британка додає, що за словами сусіда, його колишня після розриву втратила контроль над собою. Він намагався триматися від неї якомога далі, але вона "все одно тиняється районом".

"Я чесно не знаю, що робити. Мені неприємно, коли я кожного разу виходжу надвір і почуваюся так, ніби за мною стежать. Думаю поставити камеру або ліхтар з датчиком руху, щоб уночі було спокійніше", — зізналася героїня історії, додавши, що вся ця ситуація "сильно її напружує", а тому просто виговоритися та попросити поради.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту британки, користувачі почали висловлювати свої припущення щодо ймовірних мотивів. Одні говорять про помсту колишньому, інші — що ревнива колишня побачила в сусідці "нову жінку" її обранця.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Схоже, вона використовує твій ґанок уночі, щоб слідкувати за ним";

"Я думаю, вона ховається, щоб спостерігати за своїм колишнім. Але записка — для тебе, бо вона, мабуть, бачить у тобі "загрозу", яка віддаляє його від неї";

"У будь-якому разі, якщо маєш змогу — встанови камеру або хоча б залиш увімкнений пристрій на запис, поки спиш чи тебе немає вдома, щоб упіймати цю дивачку на відео й, можливо, передати матеріали сусіду — хай вже він несе це до поліції";

"Постав камери та замки на всі двері. Переконайся, що вікна неможливо відчинити. На жаль, ситуація може загостритися, навіть якщо ти зовсім ні до чого. Можеш подзвонити на поліцію за неекстреним номером, щоб почати діалог";

"У мене була схожа ситуація — дружина сусіда переслідувала всіх у кварталі. Просто спілкування з її чоловіком викликало у неї істерики. Все закінчилося фізичним протистоянням. Обов’язково встанови камери й уникай будь-якого контакту з обома".

Раніше Фокус розповідав, як власниця пабу напала на клієнтку через ревнощі. Клієнтка не змогла викликати таксі та залишилися ночувати в злощасному пабі, а вночі ревнива власниця вирішила їй помститися.

Згодом стало відомо, що дружина намагалася вбити чоловіка через листівку від колишньої. Адвокат жінки розповів журналістам, що літня пара дуже сильно посварилася і наслідки були сумними.