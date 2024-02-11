Прожили 50 років: дружина намагалася вбити чоловіка через листівку від колишньої коханої (відео)

Адвокат жінки розповів журналістам, що літня пара дуже сильно посварилася і наслідки були сумними. Однак юрист вважає, що немає необхідності пред'являти їй обвинувачення в замаху на вбивство. Потерпілий чоловік намагається витягнути дружину з в'язниці.

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71-річну жінку з Флориди, США, звинувачують у нападі та спробі вбити свого чоловіка через листівку, яку він отримав від колишньої коханої з Туреччини, з якою він зустрічався багато десятиліть тому, повідомляє Оdditutuсentral.

Кажуть, з віком ми стаємо мудрішими і розуміючими, але, мабуть, ревнощі ніколи не старіють. 71-річній Берті Ялтер із Північного Майамі-Біч висунуто звинувачення в замаху на вбивство і нанесенні побоїв за обтяжуючих обставин після того, як вона нібито напала на свого чоловіка в нападі люті. Згідно з протоколом арешту, Ялтер спробувала задушити свого літнього чоловіка подушкою, дізнавшись, що він отримав листівку від жінки з Туреччини, з якою він зустрічався кілька десятиліть тому. Напад стався в районі Істерн-Шорс, унаслідок чого у явно слабкого чоловіка залишилися синці та відкриті рвані рани на обох руках і в ділянці живота, а також кровоточиві сліди від укусів.

За деякими даними, Берта засмутилася після того, як її чоловік зізнався, що відповів на листівку його колишньої коханої, але це не виправдовує її бурхливу реакцію. Адвокат жінки розповів журналістам, що літня пара дуже сильно посварилася і наслідки були сумними. Однак юрист вважає, що немає необхідності пред'являти їй обвинувачення в замаху на вбивство.

З іншого боку, прокурор штату пояснив, що спроба задушення подушкою справді була замахом на вбивство, тому що "вбила б його".

"Отже, я думаю, якщо подивитися на всю сукупність обставин, то це має більший вигляд, ніж побутове побиття, це — спроба вбивства шляхом удушення", — сказав прокурор штату.

Фото: Скриншот

Чоловік Берти Ялтер наразі відновлюється і фактично намагається витягнути дружину з в'язниці. Незважаючи на свою початкову заяву, тепер він заперечує, що його душили подушкою, і стверджує, що з ним "усе гаразд". Поліція повідомляє, що існує відеозапис інциденту на мобільний телефон, який буде використано як доказ для з'ясування того, що сталося насправді.

Незрозуміло, чи перебуває Берта все ще у в'язниці, але навіть коли її звільнять, вона має триматися подалі від свого "надзвичайно тендітного" чоловіка згідно з постановою суду.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що офіціант і шеф-кухар жорстоко покарали незадоволеного клієнта. Відвідувач елітного закладу 6 разів повертав своє замовлення, викликавши гнів працівника кухні.