"Хотела Mercedes и согрешила": женщина попала в скандал с тайскими монахами (фото)

Женщина по имени Вилаван Эмсават вступала в интимные связи с несколькими монахами в Таиланде. Тайные отношения принесли ей миллионы долларов.

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Скандал раскрылся, когда в июне пропал настоятель монастыря Ват Три Тхотсатхеп в Бангкоке. Необычную историю описал таблоид Daily Star.

В ходе расследования выяснилось, что Эмсават шантажировала его после тайных отношений. Женщина утверждает, что у нее появился ребенок от монаха.

Женщина требовала каждый месяц выплачивать ей более 10 тысяч долларов

Чтобы сохранить отношения с настоятелем в тайне, она требовала каждый месяц выплачивать ей более 10 тысяч долларов в течение следующих 20 лет.

Полицейские обнаружили ряд незаконных выплат от нескольких монахов высокого чина. Женщину арестовали в городе Нонтхабури возле Бангкока после того, как из-за ее действий девять монахов, включая настоятелей, были лишены монашеских одежд за нарушение обета безбрачия.

За три года женщине перевели сумму в 11,8 млн долларов

Генерал-майор полиции Чарункиат Панкаев, заявила, что за три года ей перевели колоссальную сумму в 11,8 млн долларов, но на момент ареста на ее банковском счете оставалось всего около 1341 доллара.

Мать троих детей, отцом одного из которых может быть монах, рассказал, что настоятель очень хорошо о ней заботился.

"Он выполнял все, что я хотела. Однажды я сказала, что хочу машину Mercedes. Он купил ее мне, заплатив три миллиона бат [около 93 тыс. долларов] наличными", — призналась она.

При этом Эмсават подчеркивала, что чувствовала себя виноватой и знала, что отношения с монахами — это грех.

"Но мне нужны были деньги, чтобы заботиться о себе и своих детях", — заявила она.

Монахи в Таиланде действительно могут заработать целое состояние и не платить налоги. Они часто становятся объектами подобных вымогательств, отмечает издание.

Напомним, в Таиланде полиция задерживала 35-летнего буддийского монаха из города Бурирам. Он пытался проникнуть в келью к монашкам.

В декабре 2024 года полиция Таиланда обнаружила в одном из храмов 73 трупа и пруд с 600 крокодилами. Настоятель храма говорил, что трупы использовали для обучения "осознанию смерти".