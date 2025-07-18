"Хотіла Mercedes і згрішила": жінка потрапила в скандал із тайськими ченцями (фото)

Жінка на ім'я Вілаван Емсават вступала в інтимні зв'язки з кількома ченцями в Таїланді. Таємні стосунки принесли їй мільйони доларів.

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Скандал розкрився, коли в червні зник настоятель монастиря Ват Трі Тхотсатхеп у Бангкоку. Незвичайну історію описав таблоїд Daily Star.

Під час розслідування з'ясувалося, що Емсават шантажувала його після таємних стосунків. Жінка стверджує, що у неї з'явилася дитина від ченця.

Жінка вимагала щомісяця виплачувати їй понад 10 тисяч доларів

Щоб зберегти стосунки з настоятелем у таємниці, вона вимагала щомісяця виплачувати їй понад 10 тисяч доларів протягом наступних 20 років.

Поліцейські виявили низку незаконних виплат від кількох ченців високого чину. Жінку заарештували в місті Нонтхабурі біля Бангкока після того, як через її дії дев'ять ченців, включно з настоятелями, були позбавлені чернечого одягу за порушення обітниці безшлюбності.

За три роки жінці переказали суму в 11,8 млн доларів

Генерал-майор поліції Чарункіат Панкаєв заявила, що за три роки їй переказали колосальну суму в 11,8 млн доларів, але на момент арешту на її банківському рахунку залишалося лише близько 1341 долара.

Мати трьох дітей, батьком одного з яких може бути монах, розповіла, що настоятель дуже добре про неї піклувався.

"Він виконував усе, що я хотіла. Одного разу я сказала, що хочу машину Mercedes. Він купив її мені, заплативши три мільйони бат [близько 93 тис. доларів] готівкою", — зізналася вона.

При цьому Емсават наголошувала, що почувалася винною і знала, що стосунки з ченцями — це гріх.

"Але мені потрібні були гроші, щоб піклуватися про себе і своїх дітей", — заявила вона.

Ченці в Таїланді справді можуть заробити цілий статок і не платити податки. Вони часто стають об'єктами подібних здирництв, зазначає видання.

Нагадаємо, у Таїланді поліція затримувала 35-річного буддійського ченця з міста Бурірам. Він намагався проникнути в келію до черниць.

У грудні 2024 року поліція Таїланду виявила в одному з храмів 73 трупи і ставок із 600 крокодилами. Настоятель храму говорив, що трупи використовували для навчання "усвідомлення смерті".