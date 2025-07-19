"Слышу чьи-то шаги": блогер показал, как выглядит самый жуткий особняк Британии (фото, видео)

Поместье Пайнгит-хаус в британском графстве Северный Йоркшир было осенней резиденцией судоходного магната сэра Дханджибхоя и его жены Боманджи. Но с 1986 года дом пустует, а городские исследователи показали, как изменился пустующий дом.

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Дом насчитывает 40 различных комнат, и главной особенностью его является наличие кукол в каждой из них, сообщает Mirror.

Журналисты пишут, что история дома начинается с того времени, когда в 1922 году сэр Дханджибхой был посвящен в рыцари за финансовый вклад в победу Британии над Германией в Первой мировой войне. На протяжении всей жизни он занимался благотворительностью, щедро жертвуя значительные суммы на добрые дела.

Его благотворительность в основном была направлена на поддержку ветеранов и вдов павших солдат. Супруги имели тесные связи с британской аристократией, включая королевскую семью, и проводили летние месяцы в своей резиденции в Виндзоре.

Каждый год они проводили треть года в Индии, а осенью возвращались в Пайнгит-хаус. Леди Боманджи поддерживала эту традицию вплоть до своей смерти в 1986 году — почти через полвека после смерти своего мужа.

Внешний фасад дома Фото: Getty Images Вид из окна Фото: Getty Images

После ее смерти поместье осталось нетронутым, став своеобразной капсулой времени, позволяющей заглянуть в жизнь одной из самых богатых семей Британии. В нескольких комнатах этого поместья сохранились оригинальные обои 1920-х годов, а также аутентичная мебель и элементы интерьера.

В ящиках и на тумбах разбросаны газеты почти столетней давности, рядом — приглашения на самые престижные вечеринки, продолжавшиеся вплоть до 1970-х. Дорогие люстры до сих пор свисают с потолка, а во многих комнатах — сокровища ушедшей эпохи, ныне покрытые пылью и ржавчиной. Резиденция также дает уникальное представление о том, как сосуществовали богачи и их прислуга.

Сам Пайнгит-хаус стал притягивать разнообразных городских исследователей заброшенных мест, которые называют его "одним из самых старых и самых забытых домов Гаррогейта".

Спальня прислуги Фото: Getty Images Куклы есть в каждой комнате поместья Фото: Getty Images

Один из исследователей поделился рассказал, что здесь комнаты здесь "просто гигантские", но сейчас это место "почти пустое, и очень печально, что никто ничего не делает с этим огромным и потенциально роскошным поместьем".

"Когда я начал подниматься по лестнице, то был убежден, что слышу чьи-то шаги. Я, наверное, простоял на лестнице неподвижно минут пять, пытаясь понять, что это за звуки. В конце концов я пошел дальше наверх — и из-под крыши вылетели три голубя", — рассказал исследователь Рейзоркис Мейбери в своем ролике.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном поместье нашли тайную дверь. Городской исследователь Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельному человеку.

Впоследствии стало известно, как семья купила старинный особняк с жуткой историей. Эшли Беркен искала новое жилье и не подозревала, что найдет "дом своей мечты" с выставочным залом для гробов и оригинальной бальзамировочной.