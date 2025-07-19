"Чую чиїсь кроки": блогер показав, як виглядає наймоторошніший маєток Британії (фото, відео)

Маєток Пайнгіт-гаус у британському графстві Північний Йоркшир був осінньою резиденцією судноплавного магната сера Дханджібхоя та його дружини Боманджі. Та з 1986 року будинок стоїть порожнім, а міські дослідники показали, як змінився будинок, що стоїть пусткою.

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Будинок налічує 40 різних кімнат, та головною особливістю його є наявність ляльок у кожній з них, повідомляє Mirror.

Журналісти пишуть, що історія будинку починається з того часу, коли в 1922 році сера Дханджібхоя було посвячено в лицарі за фінансовий внесок у перемогу Британії над Німеччиною у Першій світовій війні. Протягом усього життя він займався благодійністю, щедро жертвуючи значні суми на добрі справи.

Його благодійність здебільшого була спрямована на підтримку ветеранів та вдів полеглих солдатів. Подружжя мало тісні зв’язки з британською аристократією, включно з королівською родиною, і проводило літні місяці у своїй резиденції у Віндзорі.

Щороку вони проводили третину року в Індії, а восени поверталися до Пайнгіта-хауса. Леді Боманджі підтримувала цю традицію аж до своєї смерті у 1986 році — майже через пів століття після смерті свого чоловіка.

Зовнішній фасад будинку Фото: Getty Images Вид з вікна Фото: Getty Images

Після її смерті маєток залишився неторканим, ставши своєрідною капсулою часу, що дає змогу зазирнути в життя однієї з найбагатших родин Британії. У кількох кімнатах цього маєтку збереглися оригінальні шпалери 1920-х років, а також автентичні меблі й елементи інтер’єру.

У шухлядах і на тумбах розкидані газети майже столітньої давнини, поруч — запрошення на найпрестижніші вечірки, що тривали аж до 1970-х. Дорогі люстри досі звисають зі стелі, а в багатьох кімнатах — скарби минулої епохи, нині вкриті пилом і іржею. Резиденція також дає унікальне уявлення про те, як співіснували багатії та їхня прислуга.

Сам Пайнгіт-хаус став притягувати різноманітних міських дослідників покинутих місць, які називають його "одним із найстаріших і найзабутіших будинків Гаррогейта".

Спальня прислуги Фото: Getty Images Ляльки є в кожній кімнаті маєтку Фото: Getty Images

Один із дослідників поділився розповів, що тут кімнати тут "просто гігантські", але зараз це місце "майже пустка, і дуже сумно, що ніхто нічого не робить з цим величезним і потенційно розкішним маєтком".

"Коли я почав підніматися сходами, то був переконаний, що чую чиїсь кроки. Я, напевно, простояв на сходах нерухомо хвилин п’ять, намагаючись зрозуміти, що це за звуки. Зрештою я пішов далі нагору — і з-під даху вилетіли три голуби", — розповів дослідник Рейзоркіс Мейбері у своєму ролику.

Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому маєтку знайшли таємні двері. Міський дослідник Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині.

Згодом стало відомо, як сім'я купила старовинний особняк із моторошною історією. Ешлі Беркен шукала нове житло та не підозрювала, що знайде "дім своєї мрії" з виставковим залом для трун і оригінальною бальзамувальною.