Речі зникають: сім'я купила старовинний особняк із моторошною історією (відео)

Коли Ешлі Беркен з дружиною і дітьми зі США шукала нове житло, вона навіть не підозрювала, що знайде "дім своєї мрії" з виставковим залом для трун і оригінальною бальзамувальною, що залишилася від колишнього похоронного бюро.

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Американка впевнена, що якщо в будинку щось і залишилося, то тільки світла енергія. Про незвичайну знахідку вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

39-річна мешканка Вісконсину (США) придбала вікторіанський особняк площею 4500 квадратних футів (418 метрів квадратних) за 300 тисяч доларів (понад 12,5 млн гривень). Пізніше з'ясувалося, що раніше в ньому було похоронне бюро. Сім'я помітила дивні пандуси в гаражі, а потім у місцевих архівах підтвердила здогадку. Однак замість переляку вони відчули захват: Ешлі завжди мріяла про такий будинок з історією, надихнувшись фільмом "Моя дівчинка".

У ролику американка показує оригінальну раковину, яка раніше використовувалася для дренажу тілесних рідин, і розмірковує про перетворення кімнати на зимову теплицю. Колишній зал для трун теж отримає друге життя, його планують переробити на ігрову зону для дітей.

Коментатори не залишилися байдужими: хтось захоплюється, інші — лякаються.

"Це як початок фільму жахів", "А привиди йдуть у комплект?", "Як бальзамувальник, я з подивом виявив, що в цій кімнаті є вікна... особливо на цьому рівні", "Ви дуже сміливі, якщо живете там", — писали вони.

Але Ешлі впевнена, що якщо в будинку щось і залишилося, то тільки світла енергія. Хоча й зізнається, що речі іноді зникають загадковим чином. Зараз жінка продовжує ділитися ремонтом і збирає розповіді людей, чиї життя були пов'язані з цим незвичайним місцем. Одна жінка, яка виросла в будинку, розповіла, як у дитинстві гралася в залі трун.

"Таке відчуття, ніби в будинку є серце. І воно знову б'ється", — каже Ешлі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.