Вещи исчезают: семья купила старинный особняк с жуткой историей (видео)

Когда Эшли Беркен с женой и детьми из США искала новое жилье, она даже не подозревала, что найдет "дом своей мечты" с выставочным залом для гробов и оригинальной бальзамировочной, оставшейся от прежнего похоронного бюро.

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Американка уверена, что если в доме что-то и осталось, то только светлая энергия. О необычной находке она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

39-летняя жительница Висконсина (США) приобрела викторианский особняк площадью 4500 квадратных футов (418 метров квадратных) за 300 тысяч долларов (более 12,5 млн гривен). Позже выяснилось, что раньше в нем было похоронное бюро. Семья заметила странные пандусы в гараже, а потом в местных архивах подтвердила догадку. Однако вместо испуга они испытали восторг: Эшли всегда мечтала о таком доме с историей, вдохновившись фильмом "Моя девочка".

В ролике американка показывает оригинальную раковину, которая раньше использовалась для дренажа телесных жидкостей, и размышляет о превращении комнаты в зимнюю теплицу. Бывший зал для гробов тоже получит вторую жизнь, его планируют переделать в игровую зону для детей.

Комментаторы не остались равнодушны: кто-то восхищается, другие — пугаются.

"Это как начало фильма ужасов", "А призраки идут в комплект?", "Как бальзамировщик, я с удивлением обнаружил, что в этой комнате есть окна... особенно на этом уровне", "Вы очень смелые раз живете там", — писали они.

Но Эшли уверена, что если в доме что-то и осталось, то только светлая энергия. Хотя и признается, что вещи иногда исчезают загадочным образом. Сейчас женщина продолжает делиться ремонтом и собирает рассказы людей, чьи жизни были связаны с этим необычным местом. Одна женщина, выросшая в доме, рассказала, как в детстве играла в зале гробов.

"Такое ощущение, будто у дома есть сердце. И оно снова бьется", — говорит Эшли.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье. Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианскую постройку. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.

Также стало известно, что супруги выбрали необычный цвет для покраски дома и удивили соседей. Пара из Мичигана (США) покрасила свое жилье в яркий фиолетовый цвет, не ожидая, что это вызовет бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Супруги даже получили анонимный подарок.