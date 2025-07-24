Темные тени и движение зеркал: туристы рассказали о странных явлениях в люксовом отеле (фото)

Отель Britannia в Манчестере (Соединенное Королевство) известен благодаря своему люксовому сервису, сохранению традиций и необычному интерьеру. Но ряд посетителей рассказывают, что им приходится иметь дело с необычными паранормальными вещами — от странных теней до тряски зеркал и непонятных звуков.

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В то же время эксперты говорят, что таким явлениям в отеле есть довольно простое и обычное объяснение, сообщает Daily Express.

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Журналисты пишут, что Britannia Hotel Manchester, ранее известный как Sachas Hotel, расположен рядом с садами Пикадилли в самом сердце города. Выглядя как роскошный дом викторианской эпохи, он приобрел сомнительную славу из-за своей зловещей атмосферы и слухов о призраках.

Среди гостей и персонала возникает все больше подозрений из-за странных вещей, которые происходят здесь. В частности посетители пишут о темных и размытых фигурах, которые передвигаются по коридорам и комнатам и исчезают, как только к ним приближаются. Другие описывают непонятные ночные звуки — призрачные шаги, стук, открывание или громкое закрывание дверей, когда рядом никого нет.

Самой жуткой была история одного гостя из другого уголка страны. Мужчина утверждал, что видел, как зеркало на стене начало "рябить", как вода.

"Это был не просто эффект света — казалось, что стекло действительно движется", — написал мужчина в одном из отзывов.

Отель имеет жуткую историю паранормальных явлений Фото: Booking.com

Другие посетители вспоминают о внезапных холодных пятнах — особенно на определенных этажах и в лестничных клетках, с резкими температурными перепадами, длившимися несколько минут. Многие описывают атмосферу отеля как "тяжелую" или "гнетущую". Один из гостей написал, что чувствовал, будто за ним кто-то наблюдает, когда он пытался заснуть.

"Остановился в Britannia в центре Манчестера на ночь. Постоянно слышу один и тот же свист мужским голосом — один и тот же звук, сначала в полночь, потом в 3 утра, и еще трижды. Погуглил — оказалось, здесь умерли двое мужчин. Я реально был шокирован. Это место точно выглядит как проклятое", — рассказал мужчина.

Журналисты указывают, что заведение имело довольно длительную и запутанную историю. Сам отель был построен в начале ХХ века, затем использовался во время Первой и Второй мировых войн, в частности для размещения военных. Среди причин паранормальных явлений некоторые указывают пожар в заведении во время Второй мировой, который и привел к появлению паранормальных явлений.

В то же время скептики говорят, что причины всех "феноменов" имеют довольно простое объяснение: возраст здания переваливает за 120 лет, многие опоры и перекрытия уже подвергаются деформации и изменениям. Также сам дом подвергся реконструкции, поэтому звуки имеют преимущественно рациональное объяснение.

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