Темні тіні й рух дзеркал: туристи розповіли про дивні явища в люксовому готелі (фото)

Готель Britannia у Манчестері (Сполучене Королівство) відоме завдяки своєму люксовому сервісу, збереженню традицій та незвичному інтер'єру. Та низка відвідувачів розповідають, що їм доводиться мати справу з незвичними паранормальними речами — від дивних тіней до трясіння дзеркал і незрозумілих звуків.

Related video

Водночас експерти кажуть, що таким явищам у готелі є доволі просте та звичайне пояснення, повідомляє Daily Express.

В 2024-му дослідники провели пошук паранормального в готелі

Журналісти пишуть, що Britannia Hotel Manchester, раніше відомий як Sachas Hotel, розташований поруч із садами Пікадиллі в самому серці міста. Маючи вигляд як розкішний будинок вікторіанської епохи, він набув сумнівної слави через свою зловісну атмосферу та чутки про привидів.

Серед гостей та персоналу виникає дедалі більше підозр через дивні речі, які відбуваються тут. Зокрема відвідувачі пишуть про темні та розмиті фігури, які пересуваються коридорами та кімнатами й зникають, як щойно до них наближаються. Інші описують незрозумілі нічні звуки — примарні кроки, стукіт, відчинення або гучне зачинення дверей, коли поруч нікого немає.

Наймоторошнішою була історія одного гостя з іншого куточка країни. Чоловік стверджував, що бачив, як дзеркало на стіні почало "рябіти", наче вода.

"Це був не просто ефект світла — здавалося, що скло справді рухається", — написав чоловік в одному з відгуків.

Готель має моторошну історію паранормальних явищ Фото: Booking.com

Інші відвідувачі згадують про раптові холодні плями — особливо на певних поверхах і в сходових клітках, із різкими температурними перепадами, що тривали кілька хвилин. Багато хто описує атмосферу готелю як "важку" або "гнітючу". Один із гостей написав, що відчував, ніби за ним хтось спостерігає, коли він намагався заснути.

"Зупинився в Britannia у центрі Манчестера на ніч. Постійно чую одне й те саме свистіння чоловічим голосом — один і той самий звук, спочатку опівночі, потім о 3-й ранку, і ще тричі. Погуглив — виявилося, тут померли двоє чоловіків. Я реально був шокованим. Це місце точно виглядає як прокляте", — розповів чоловік.

Журналісти вказують, що заклад мав доволі тривалу та заплутану історію. Сам готель був споруджений на початку ХХ століття, потім використовувався під час Першої та Другої світових воєн, зокрема для розміщення військових. Серед причин паранормальних явищ деякі вказують пожежу в закладі під час Другої світової, яка і призвела до появи паранормальних явищ.

Водночас скептики кажуть, що причини всіх "феноменів" мають доволі просте пояснення: вік будівлі перевалює за 120 років, багато опор та перекриття вже зазнають деформації та змін. Також сам будинок зазнав реконструкції, тому звуки мають переважно раціональне пояснення.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені назвали 5 наукових пояснень паранормальної активності. Науковці спробували пояснити, чому ми все ще віримо в існування загробного світу і чим пояснюються "візити привидів".

Згодом стало відомо, як найстрашніше село в Англії тероризують привиди. Тепер один сміливий учений вважає, що йому вдалося дізнатися правду про таємниче село.