Женщина увидела необычный подарок прабабушки ее сыну: как она отреагировала

35-летняя Джасмин Кук с мужем и годовалым сыном приехали в гости к ее бабушке. Когда Джек вместе с родителями попрощался с родственницей, то женщина заметила необычный подарок от прабабушки своему внуку, который вызвал у нее неожиданную реакцию.

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Американка не сдержала эмоций в тот момент после записи ролика, который выложила на своей странице в Instagram.

Ролик с подарком прабабушки стал популярным в сети — набрал более 560 тыс. просмотров.

Госпожа Кук рассказывает, что после рождения сына Джека путешествия не прекратились и активная жизнь в дороге, родственные связи для нее остаются крайне важными. Ее мама регулярно общается с внуком Джеком по FaceTime и недавно провела с ними две недели. Но особая связь у самой Джасмин с ее бабушкой, которую она нежно называет Вита.

"Мы всегда были очень близки. В детстве я больше всего помню, какая она была забавная. Например, перед приготовлением индейки на День благодарения она устраивала танец. И постоянно шутила", — рассказала женщина журналистами Newsweek.

Одно из ее самых ярких воспоминаний — как бабушка, прощаясь, всегда украдкой клала ей в руку 20 долларов со словами: "Купи себе конфет". И вот, спустя много лет, Кук почувствовала настоящее "замыкание круга".

Когда она с годовалым Джеком прощались с бабушкой, она заметила, что малыш крепко держит в ручке что-то. Когда Джасмин взглянула, то увидела там 100-долларовую купюру. Его прабабушка сделала с ним то же, что когда-то с ней.

"Увидеть, как она дает ему деньги — так же как делала для меня, — было очень эмоционально. Это был момент осознания, что история повторяется, но уже для моего сына", — признается госпожа Кук.

Женщина говорит, что Джек держал те деньги, "как сокровище или будто это был сам банк". Американка говорит, что ее малыш "очень серьезно отнесся к этому".

"Эта история не об одной семье. Это опыт, который отзывается в сердцах людей в разных культурах: бабушки и дедушки везде имеют щедрые сердца", — подчеркнула женщина.

Ранее Фокус сообщал о бабушке, которая стала брать больше денег за празднование. Семья получает мини-шведский стол с сэндвичами, ужин из жареной индейки со всеми гарнирами и четырьмя десертами.

Впоследствии стало известно, как 84-летняя прабабушка впервые прыгнула на батуте. Пожилые супруги из штата Оклахома (США) решили приобщиться к прыжкам на батуте во время празднования второго дня рождения своего правнука