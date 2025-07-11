Удивила семью: 84-летняя прабабушка впервые прыгнула на батуте (фото)

Пожилые супруги из штата Оклахома (США) решили присоединиться к прыжкам на батуте во время празднования второго дня рождения своего правнука. Кадры с развлечениями пары и их потомка стали вирусными в социальных сетях.

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Своим поступком пара показала, что приключения и развлечения не имеют возрастного ограничения, ролик с которыми обнародовала одна из членов семьи Квимби в Tiktok.

29-летняя невестка Мерая рассказала журналистам, что 84-летняя прасвекоры Клара и Геннон решили впервые за свою жизнь стать на батут. Именно тогда к своим прародителям, присоединился двухлетний Боуди, после чего она сняла на видео этот момент развлечений членов семьи.

Пара впервые попрыгала на батуте Фото: Скрин видео К ним присоединился их правнук Фото: Скрин видео

Сама пожилая женщина рассказывает, что в детстве у пожилой женщины не было ни батутов, ни подобного стиля жизни, сейчас у нее появилось желание наверстать упущенное.

"С возрастом я поняла, что есть много вещей, которые я никогда не пробовала, и теперь хочу чаще говорить "да" новым впечатлениям. Этим летом я даже планирую впервые в жизни прыгнуть в бассейн", — отмечает Клара.

В то же время прабабушка говорит, что лучшим во всем этом опыте стало увидеть "широкую улыбку ее правнука". Она добавляет, что ее потомки дают ей ту самую искру, которая "держит нас на плаву".

Прародители Квимби со своим внуком Боуди Фото: AOL

"Наша семья всегда проводит время вместе с радостью, а внуки и правнуки вдохновляют меня быть смелой, пробовать новое и просто получать удовольствие", — признается прабабушка Клара.

Мама Боуди уверена, что когда-то ее сын с благодарностью будет вспоминать эти моменты — не только как веселые воспоминания, а как основу глубокой семейной связи.

"Он имеет редкое благословение — расти в окружении четырех прабабушек и прадедушек, а также трех бабушек и дедушек. Такое наследство — неоценимо. Я надеюсь, что он всегда будет помнить, насколько ему повезло", — откровенно говорит женщина.

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