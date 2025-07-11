Здивувала родину: 84-річна прабабуся вперше стрибнула на батуті (фото)

Літнє подружжя зі штату Оклахома (США) вирішило долучитися до стрибків на батуті під час святкування другого дня народження свого правнука. Кадри з розвагами пари та їхнього нащадка стали вірусними в соціальних мережах.

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Своїм вчинком пара показала, що пригоди та розваги не мають вікового обмеження, ролик з якими оприлюднила одна з членів родини Квімбі в Tiktok.

29-річна невістка Мерая розповіла журналістам, що 84-річна прасвекори Клара та Геннон вирішили вперше за своє життя стати на батут. Саме тоді до своїх прабатьків, долучився дворічний Боуді, після чого вона зняла на відео цей момент розваг членів родини.

Пара вперше пострибала на батуті Фото: Скрін відео До них долучився їхній праонук Фото: Скрін відео

Сама літня жінка розповідає, що в дитинстві в літньої жінки не було ні батутів, ні подібного стилю життя, зараз у неї з’явилося бажання надолужити втрачене.

"З віком я зрозуміла, що є багато речей, які я ніколи не пробувала, і тепер хочу частіше казати "так" новим враженням. Цього літа я навіть планую вперше в житті стрибнути у басейн", — відзначає Клара.

Водночас прабабуся каже, що найкращим у всьому цьому досвіді стало побачити "широку усмішку її правнука". Вона додає, що її нащадки дають їй ту саму іскру, яка "тримає нас на плаву".

Прабатьки Квімбі зі своїм онуком Боуді Фото: AOL

"Наша родина завжди проводить час разом з радістю, а внуки й правнуки надихають мене бути сміливою, пробувати нове і просто отримувати задоволення", — зізнається прабабуся Клара.

Мама Боуді впевнена, що колись її син з вдячністю згадуватиме ці моменти — не лише як веселі спогади, а як основу глибокого родинного зв’язку.

"Він має рідкісне благословення — рости в оточенні чотирьох прабабусь і прадідусів, а також трьох бабусь і дідусів. Такий спадок — неоціненний. Я сподіваюся, що він завжди пам’ятатиме, наскільки йому пощастило", — відверто говорить жінка.

Раніше Фокус розповідав, що 103-річна жінка "замовила" чоловіка в будинок для людей похилого віку. Головною родзинкою вечора стала поява голого офіціанта, який виконував усі бажання іменинниці та її подруг.

Згодом стало відомо, як бабуся обікрала невісток й втекла з молодим коханцем. В індійському штаті Уттар-Прадеш мати чотирьох одружених синів втекла з дому разом з молодим коханцем, попередньо вкравши коштовності всіх своїх невісток.