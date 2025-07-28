Жінка побачила незвичний подарунок прабабусі її сину: як вона відреагувала

35-річна Джасмін Кук з чоловіком і однорічним сином приїхали в гості до її бабусі. Коли Джек разом з батьками попрощався з родичкою, то жінка помітила незвичний подарунок від прабабусі своєму онуку, який викликав у неї неочікувану реакцію.

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Американка не стримала емоцій в той момент після запису ролика, який виклала на своїй сторінці в Instagram.

Ролик з подарунком прабабусі став популярним в мережі — набрав понад 560 тис. переглядів.

Пані Кук розповідає, що після народження сина Джека подорожі не припинились та активне життя в дорозі, родинні зв’язки для неї залишаються вкрай важливими. Її мама регулярно спілкується з онуком Джеком по FaceTime і нещодавно провела з ними два тижні. Але особливий зв’язок у самої Джасмін з її бабусею, яку вона ніжно називає Віта.

"Ми завжди були дуже близькі. У дитинстві я найбільше пам’ятаю, яка вона була кумедна. Наприклад, перед приготуванням індички на День подяки вона влаштовувала танець. І постійно жартувала", — розповіла жінка журналістами Newsweek.

Одне з її найяскравіших спогадів — як бабуся, прощаючись, завжди нишком клала їй у руку 20 доларів зі словами: "Купи собі цукерок". І ось, через багато років, Кук відчула справжнє "замикання кола".

Коли вона з однорічним Джеком прощалися з бабусею, вона помітила, що малий міцно тримає в ручці щось. Коли Джасмін поглянула, то побачила там 100-доларову купюру. Його прабабуся зробила з ним те саме, що колись із нею.

"Побачити, як вона дає йому гроші — так само як робила для мене, — було дуже емоційно. Це був момент усвідомлення, що історія повторюється, але вже для мого сина", — зізнається пані Кук.

Жінка каже, що Джек тримав ті гроші, "як скарб чи ніби то був сам банк". Американка каже, що її малюк "дуже серйозно поставився до цього".

"Ця історія не про одну родину. Це досвід, який відлунює в серцях людей у різних культурах: бабусі й дідусі всюди мають щедрі серця", — підкреслила жінка.

Раніше Фокус повідомляв про бабусю, яка стала брати більше грошей за святкування. Сім'я отримує мінішведський стіл із сендвічами, вечерю зі смаженої індички з усіма гарнірами та чотирма десертами.

Згодом стало відомо, як 84-річна прабабуся вперше стрибнула на батуті. Літнє подружжя зі штату Оклахома (США) вирішило долучитися до стрибків на батуті під час святкування другого дня народження свого правнука