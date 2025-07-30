Женщина обокрала магазины на 30 миллионов, выдавая себя за полицейскую
В течение двух десятилетий жительница Бирмингема систематически похищала дорогие вещи из элитных магазинов. По словам самой женщины, она покрывала расходы на наркотическую зависимость, продавая краденое через мессенджеры.
Как сообщает Mirror, 42-летняя Кили Ноулз, которую считали самой активной магазинной воровкой в Бирмингеме (город в центральной части Англии), призналась, что за 20 лет похитила товаров на около 30 миллионов фунтов стерлингов. Свои действия она объяснила необходимостью обеспечивать ежедневную дозу героина, однако сейчас заявляет о завершении преступного прошлого.
По словам Ноулз, она зарабатывала до 8 тысяч фунтов стерлингов в день, похищая дизайнерские вещи, в частности сумки и одежду, из бутиков города. Товар реализовывала через закрытую группу в WhatsApp, где было более 150 покупателей. По словам женщины, она заранее узнавала о смене охраны в магазинах, звоня туда под видом полицейской.
Для сокрытия похищенного использовала пальто, сшитое в форме спальника, в котором собственноручно сделала потайные карманы. Ноулз рассказала, что имела повседневную рутину: утром звонки в магазины, далее — кража, продажа, инъекция, сон.
"Я могла спокойно потреблять до семи граммов героина ежедневно. Чтобы покрыть это, воровала каждый день, кроме Рождества и Страстной пятницы", — отметила она. Только в одном из магазинов убытки от ее действий оценили в 3,7 миллиона фунтов. Общие потери достигли примерно 30 миллионов фунтов стерлингов.
Ноулз начала свою криминальную деятельность в 13 лет, когда попала под влияние взрослого мужчины. Она перевозила наркотики в другие города, в частности в Ливерпуль. Детство женщины прошло в сложных условиях: мать отсутствовала, отец — в тюрьме, а опекали ее бабушка с дедушкой, которые не знали о ее зависимости.
"Я не жила — я выживала. Инъекция, кража, продажа — и все по кругу", — сказала Ноулз. По ее словам, ее задерживали 28 раз в Британии и трижды в Амстердаме, а в тюрьмах Великобритании остались только три учреждения, где она еще не побывала.
Переломным моментом стало обращение в программу полиции Вест-Мидлендса "От правонарушения к выздоровлению", которая помогает зависимым реинтегрироваться в общество. После курса лечения женщина уже полтора года воздерживается от употребления наркотиков и проводит информационно-просветительскую работу среди лиц, имеющих подобные проблемы.
Она получила Национальную награду за противодействие преступлениям в бизнесе и снова наладила отношения с семьей. По ее словам, именно охранник одного из магазинов, пострадавшего от краж, подтолкнул ее к изменениям: "Ты лучше этого", — сказал он и направил ее в программу помощи.
"Я думала, что умру наркоманкой. Но теперь я помогаю другим. Если исправилась я — значит, можно спасти любого", — добавила она.
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