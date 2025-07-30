Жінка обікрала магазини на 30 мільйонів, видаючи себе за поліцейську

Протягом двох десятиліть мешканка Бірмінгема систематично викрадала дорогі речі з елітних магазинів. За словами самої жінки, вона покривала витрати на наркотичну залежність, продаючи крадене через месенджери.

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Як повідомляє Mirror, 42-річна Кілі Ноулз, яку вважали найактивнішою магазинною крадійкою у Бірмінгемі (місто в центральній частині Англії), зізналася, що за 20 років викрала товарів на близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Свої дії вона пояснила необхідністю забезпечувати щоденну дозу героїну, проте нині заявляє про завершення злочинного минулого.

За словами Ноулз, вона заробляла до 8 тисяч фунтів стерлінгів на день, викрадаючи дизайнерські речі, зокрема сумки та одяг, з бутиків міста. Товар реалізовувала через закриту групу в WhatsApp, де було понад 150 покупців. Зі слів жінки, вона заздалегідь дізнавалася про зміни охорони у магазинах, телефонуючи туди під виглядом поліцейської.

Для приховування викраденого використовувала пальто, пошите у формі спальника, в якому власноруч зробила потаємні кишені. Ноулз розповіла, що мала повсякденну рутину: зранку дзвінки у магазини, далі – крадіжка, продаж, ін'єкція, сон.

"Я могла спокійно споживати до семи грамів героїну щодня. Щоб покрити це, крала щодня, окрім Різдва та Страсної п’ятниці", – зазначила вона. Лише в одному з магазинів збитки від її дій оцінили в 3,7 мільйона фунтів. Загальні втрати сягнули приблизно 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ноулз почала свою кримінальну діяльність у 13 років, коли потрапила під вплив дорослого чоловіка. Вона перевозила наркотики до інших міст, зокрема до Ліверпуля. Дитинство жінки минуло в складних умовах: мати була відсутня, батько – у в’язниці, а опікувалися нею бабуся з дідусем, які не знали про її залежність.

"Я не жила – я виживала. Ін’єкція, крадіжка, продаж – і все по колу", – сказала Ноулз. За її словами, її затримували 28 разів у Британії та тричі в Амстердамі, а в тюрмах Великої Британії залишилися лише три установи, де вона ще не побувала.

Переломним моментом стало звернення до програми поліції Вест-Мідлендса "Від правопорушення до одужання", яка допомагає залежним реінтегруватися в суспільство. Після курсу лікування жінка вже півтора року утримується від вживання наркотиків і проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед осіб, які мають подібні проблеми.

Вона отримала Національну нагороду за протидію злочинам у бізнесі та знову налагодила стосунки з родиною. За її словами, саме охоронець одного з магазинів, що постраждав від крадіжок, підштовхнув її до змін: "Ти краща за це", – сказав він і скерував її до програми допомоги.

"Я думала, що помру наркоманкою. Але тепер я допомагаю іншим. Якщо виправилася я – значить, можна врятувати будь-кого", – додала вона.

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