ИИ-ролики с животными на батуте вызвали дискуссию в сети: как выявить обман (видео)

Жительница США обнародовала видео с дикими зайцами, которые прыгали на батуте позади ее двора. В то же время пользователи сети заподозрили, что этот ролик мог быть сгенерирован искусственным интеллектом из-за нескольких странных событий в кадре.

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Юзеры отметили странное "исчезновение" одного из зайцев и неестественную высоту прыжков ушастиков, ролик с которыми был обнародован в TikTok.

Видео с прыжками зайцев на батуте стало очень популярным в сети — набрало почти 220 млн просмотров. Пользовательница под ником Rachel the Cat Lovers опубликовала кадры несколько дней назад и утверждала, что ее камера Ring зафиксировала неожиданных гостей.

На кадрах видно, как кролики прыгают на батуте, как будто специально пришли поиграть. Но есть одно "но": внимательные зрители заметили, что один из кроликов будто имеет две головы, а другой вдруг исчезает прямо из кадра.

В то же время издание OutPost пишет, что в последнее время в сети активно распространяются ролики с дикими животными, которые якобы прыгают на батутах. Детальный анализ видео подтверждает, что они были сгенерированы с помощью ИИ.

"Видео с кроликами — не единичный случай. Подобное видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где медведь прыгает на батуте, ранее также стало вирусным. Сейчас появляется новый тренд — фейковые видео в стиле записей с камер наблюдения, на которых изображены различные животные", — пишут журналисты.

По мнению исследователей, этот жанр контента, который часто обозначают логотипами настоящих брендов видеонаблюдения, таких как Ring, стремительно набирает популярность. При этом его все сложнее отличить от настоящих записей.

Специалисты советуют внимательнее смотреть на ролик, чтобы выявить "неточности" — неестественную геометрию, исчезновение из кадра или изменение ракурса. Также пользователям советуют проводить фактчекинг таких роликов с помощью поисковика или сайтов проверки правдивости новостей.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео с зайцами на батуте, пользователи высказали мнение об использовании ИИ в создании этих кадров. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

Это вызвало главный вопрос:

"Меня точно обманут, когда я состарюсь";

"Это первый ИИ, который меня реально обманул";

"Почти поверил, пока один из кроликов не исчез в воздухе";

"Классное видео. Жаль, что это — искусственный интеллект";

"Нас могут теперь обмануть так, что нам и не снилось".

Ранее Фокус сообщал, что ИИ "написал" пользователю несуществующую книгу. Когда он наконец спросил, как загрузить готовую рукопись, суровая реальность ударила: книги не было. Даже какого-то файла DOCX.

Впоследствии стало известно, как в сети стал вирусным ИИ-фейк с бабушкой на мосту. Более двух миллионов пользователей просмотрели созданное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором пожилая женщина якобы разбила камнем стеклянный мост в Китае.