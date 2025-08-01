ШІ-ролики з тваринами на батуті викликали дискусію в мережі: як виявити обман (відео)

Мешканка США оприлюднила відео з дикими зайцями, які стрибали на батуті позаду її двору. Водночас користувачі мережі запідозрили, що цей ролик міг бути згенерований штучним інтелектом через кілька дивних подій у кадрі.

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Юзери відзначили дивне "зникнення" одного з зайців і неприродну висоту стрибків вуханів, ролик з якими було оприлюднено в TikTok.

Відео зі стрибками зайців на батуті стало дуже популярним у мережі — набрав майже 220 млн переглядів. Користувачка під ніком Rachel the Cat Lovers опублікувала кадри кілька днів тому та стверджувала, що її камера Ring зафіксувала несподіваних гостей.

На кадрах видно, як кролики стрибають на батуті, наче спеціально прийшли погратися. Але є одне "але": уважні глядачі помітили, що один із кроликів ніби має дві голови, а інший раптом зникає прямо з кадру.

Водночас видання OutPost пише, що останнім часом у мережі активно поширюються ролики з дикими тваринами, які начебто стрибають на батутах. Детальний аналіз відео підтверджує, що їх було згенеровано за допомогою ШІ.

"Відео з кроликами — не поодинокий випадок. Подібне відео, згенероване штучним інтелектом, де ведмідь стрибає на батуті, раніше також стало вірусним. Нині з’являється новий тренд — фейкові відео в стилі записів із камер спостереження, на яких зображені різні тварини", — пишуть журналісти.

На думку дослідників, цей жанр контенту, який часто позначають логотипами справжніх брендів відеонагляду, таких як Ring, стрімко набирає популярності. Водночас його дедалі складніше відрізнити від справжніх записів.

Фахівці радять уважніше дивитися на ролик, аби виявити "неточності" — неприродну геометрію, зникнення з кадру чи зміну ракурсу. Також користувачам радять проводити фактчекінг таких роликів за допомогою пошуковика чи сайтів перевірки правдивості новин.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео з зайцями на батуті, користувачі висловили думку про використання ШІ в створенні цих кадрів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

Це викликало головне запитання:

"Мене точно обдурять, коли я постарію";

"Це перший ШІ, який мене реально обдурив";

"Майже повірив, поки один з кролів не зник у повітрі";

"Класне відео. Шкода, що це — штучний інтелект";

"Нам можуть тепер обдурити так, що нам і не снилося".

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ "написав" користувачеві неіснуючу книгу. Коли він нарешті запитав, як завантажити готовий рукопис, сувора реальність вдарила: книжки не було. Навіть якогось файлу DOCX.

Згодом стало відомо, як у мережі став вірусним ШІ-фейк з бабусею на мосту. Понад два мільйони користувачів переглянули створене штучним інтелектом (ШІ) відео, на якому літня жінка нібито розбила каменем скляний міст в Китаї.